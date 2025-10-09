"Эта зима станет самой тяжелой для Харькова": Терехов рассказал, какая ситуация с электроэнергией в городе

Харьков стоит перед самой тяжелой зимой с начала полномасштабной войны, ведь российские обстрелы наносят сокрушительные удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на это, городские власти и коммунальные службы круглосуточно работают над восстановлением поврежденных объектов и одновременно развивают новую, устойчивую систему энергообеспечения.

Как рассказал мэр города Игорь Терехов в интервью РБК-Украина, в течение последних дней российские войска разрушили три трансформаторные подстанции, которые обеспечивали Харьков электроэнергией. По его словам, это серьезно повлияло на работу "Харьковоблэнерго" и стало одним из самых тяжелых вызовов накануне отопительного сезона. Терехов отметил, что, учитывая интенсивность атак, эта зима может стать самой сложной для города с начала вторжения.

Мэр отметил, что энергетики и коммунальные службы работают в непрерывном режиме — днем и ночью, без выходных. Их главная задача — оперативно восстанавливать поврежденные объекты, чтобы жители имели доступ к свету, теплу и воде. При этом, по словам Терехова, ресурсы города ограничены, а российские войска продолжают попытки оставить регион без электроэнергии.

"Мы уже имели ситуации, когда после обстрелов приходилось по несколько раз запускать систему теплоснабжения. Зимой это особенно сложно, ведь сети могут перемерзнуть. Но мы каждый раз находили решение и возвращали тепло в дома харьковчан в кратчайшие сроки", — отметил глава города.

Он добавил, что Харьков активно укрепляет защиту критической инфраструктуры и реализует совместно с международными партнерами проект "Энергетический остров", призванный создать децентрализованную систему энергоснабжения. Проект предусматривает установку современных газовых генераторов, когенерационных установок и модульных котельных в разных районах города, чтобы обеспечить автономное энергообеспечение даже в случае новых атак.

К инициативе присоединились Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, структуры ООН, а также правительства Германии, Франции, Японии и США. Терехов отметил, что международные партнеры финансируют только проверенные и эффективные проекты, а каждая гривна, доллар или евро имеет четкое целевое назначение и прозрачный учет.

Городской голова также прокомментировал упреки, что Харьков "слишком ухоженный" во время войны. Он подчеркнул, что чистота и порядок в городе — это не показательность, а символ стойкости.

"Мы создаем условия, в которых живут семьи военных, воспитываются дети наших защитников и куда они возвращаются после фронта. Харьков — это город, который хочется защищать и в котором хочется жить", — отметил Терехов.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября российские войска совершили очередную массированную атаку по Харькову. Под вражеский удар попал Индустриальный район, где после взрывов возник пожар.

Также Фокус писал, что российские оккупанты уничтожили две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. Так, 6 октября без электроэнергии оставалось около 3,5 тыс. абонентов.