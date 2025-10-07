Масована атака на Україну: росіяни атакували енергетику й потяги, є постраждалі (фото)

У ніч із 6 на 7 жовтня російські війська здійснили масовані атаки на кілька регіонів України. Під ударами опинилися Сумщина, Харків, Херсон і Полтавська область. Внаслідок обстрілів і атак дронів є поранені, пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та перебої з електропостачанням. У більшості регіонів тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, увечері 6 жовтня російські війська продовжили атаки на прикордонні райони Сумщини.

У селі Юнаківської громади внаслідок ворожого удару постраждала 49-річна жінка. Її госпіталізували з численними травмами, провели операцію. Наразі вона перебуває у тяжкому, нестабільному стані під наглядом медиків. У селі Краснопільської громади від удару безпілотника поранення отримав 35-річний чоловік. Його також доставили до лікарні, де надають необхідну допомогу. Крім того, 61-річний мешканець Сумської громади підірвався на небезпечному предметі. Чоловік госпіталізований, лікарі працюють над стабілізацією його стану.

Публікація Олега Григорова у Facebook Фото: Скриншот

Також Олег Григоров повідомив, що після масованих обстрілів у Шосткинській громаді тривають відновлювальні роботи. За його словами, усі служби – енергетики, газовики, комунальники, рятувальники – працюють цілодобово у тісній координації з Урядом і профільними міністерствами. Енергетики поступово відновлюють подачу електроенергії: у частині будинків світло вже є постійно, в інших – подається за тимчасовими графіками для стабілізації енергосистеми. Газопостачання відновлено майже повністю, зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%. Також діють пункти незламності та забезпечується гаряче харчування.

Вранці 7 жовтня російські ударні безпілотники атакували Сумську громаду. Один із них поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. За попередніми даними, постраждалих немає, але є пошкодження житлових будинків і часткові знеструмлення. На місці працюють фахівці, які обстежують територію та фіксують руйнування.

Як написав начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Кривошеєнко, о 9:00 у дворі будинку по вулиці Героїв Крут, 64 буде розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки. Мешканцям нададуть допомогу у відновленні пошкоджених осель та необхідну підтримку.

Публікація Олега Григорова у Telegram Фото: Скриншот

О 8:00 голова Сумської ОВА повідомив, що під ранкову атаку ворога в Сумах потрапив тролейбус, який зазнав пошкоджень. Пасажир і водійка отримали медичну допомогу безпосередньо на місці події.

Нічна атака на Харків — серія вибухів і пожежі

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у ніч із 6 на 7 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку на місто. Під ворожий удар потрапив Індустріальний район, де після вибухів виникла пожежа. За попередньою інформацією, жертв немає.

Протягом приблизно двадцяти хвилин у Харкові пролунало близько двох десятків потужних вибухів. Внаслідок атаки в кількох місцях спалахнули пожежі. Терехов закликав мешканців залишатися в укриттях, адже у небі ще перебувала група ворожих безпілотників.

Наслідки нічної атаки у Харкові Фото: ДСНС Наслідки нічної атаки у Харкові Фото: ДСНС

Загалом, цієї ночі окупанти випустили по Харкову 25 дронів-камікадзе типу "Шахед". Усі удари були спрямовані по Немишлянському району. Після обстрілів у частині міста зафіксовано перебої з електропостачанням, інформують журналісти Суспільного.

Обстріл Херсона — 13 поранених та одна загибла

За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, у ніч на 7 жовтня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. До лікарні співробітники поліції доставили трьох поранених — 18- та 51-річні жінки та 69-річний чоловік з контузіями, мінно-вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Медики надали їм необхідну допомогу, після чого пацієнти продовжують лікування амбулаторно.

Також начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанко повідомив, що протягом минулої доби під вогнем російської артилерії та атак дронів опинилися п’ять населених пунктів Херсонської громади: Херсон, Придніпровське, Степанівка, Комишани та Антонівка. Було пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, навчальні заклади, ділянку газогону, господарчі споруди та автомобілі; поранення отримали 13 людей, одна особа загинула.

Публікація Ярослава Шанко у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, у публікації Херсонської міської військової адміністрації йдеться, що співробітники поліції доставили до лікарні 70-річного чоловіка, пораненого під час обстрілу Дніпровського району Херсона. Йому діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі чоловік госпіталізований і отримує всю необхідну медичну допомогу.

Дронова атака на Полтавщину — пошкоджено інфраструктуру

За словами голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, у ніч проти 7 жовтня область знову зазнала атаки ворожих безпілотників. Через падіння уламків і прямі влучання пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури.

У кількох місцях спалахнули пожежі, які рятувальники ДСНС швидко загасили. Постраждав і один із енергетичних об’єктів — без електропостачання залишилися 28 юридичних та понад тисяча побутових споживачів. Також уламки дронів пошкодили приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки нічної атаки на Полтавщині Фото: ДСНС Наслідки нічної атаки на Полтавщині Фото: ДСНС

Окрім цього, в "Укрзалізниці" повідомили, що через нічний обстріл Полтавщини внесено зміни у рух приміських поїздів. Частина рейсів сьогодні тимчасово скасована, а деякі курсують із затримками та за скороченими маршрутами.

Зокрема, поїзди №6356, №6353, №6531, №6532 та №6724 сьогодні не курсуватимуть. Рейси №6722 та №6721 курсують між станціями Ромодан і Полтава-Київська замість звичного маршруту "Ромодан – Полтава-Південна". Вже відомо, що поїзд №6722 вирушив зі станції Гоголеве із запізненням 1,5 години. Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, що Ігор Терехов попередив місцевих, що прийдешня зима буде для Харкова найважчою за всі роки війни через масовані атаки ЗС РФ по потужностях АТ "Харківобленерго". Зокрема, за останні два дні російські окупанти знищили дві трансформаторні підстанції.

Також Фокус писав, що вдень 6 жовтня ЗС РФ вдарили дроном по перинатальному центру у Сумах. Очевидці розповіли, що перед вибухом було чутно наближення БПЛА.