Удар по пологовому у Сумах: у ДСНС показали, як він виглядає після атаки дрона (відео)
Вдень 6 жовтня ЗС РФ вдарили дроном по перинатальному центру у Сумах. Очевидиця й бабуся новонародженого хлопчика Ольга Заіка розповіла, що перед вибухом було чутно наближення БПЛА.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на покрівлі будівлі перинатального центру у Сумах, по якому вдарили російські окупанти. Попередньо, обійшлося без жертв. Про це повідомила пресслужба ДСНС, опублікувавши відео з місця подій.
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар пояснив, що обійшлося без постраждалих, адже усі перебували в укритті. Він зазначив, що, за попередніми даними, по будівлі вдарив БПЛА типу "Італмас".
"Спочатку "Шахед" летів, потім звук вибуху і скло посипалося", — згадала Ольга Заіка, бабуся одного з немовлят, у коментарі "Суспільному".
Інша очевидиця Олена Бахмач розповіла, що почула наближення дрону, коли перебувала у палаті. Також вона чула, як його намагалися збити, а вже за декілька хвилин прогримів "сильний вибух".
"Дівчинка була на крапельниці, я не могла її швидко схопити", — пояснила жінка, тримаючи немовля на руках.
Дрон "Італмас" — що це таке
Як повідомляв, український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, цей російський БПЛА став "справжньою бідою" для Сум. Фактично ЗС РФ зробили з міста тестовий полігон для випробувань своєї розробки.
"Італмас" передає оператору аналогову картинку, тож проти нього ефективні засоби РЕБ. Макет такого безпілотника вперше представили ще у 2024 році. Росіяни презентували його як дрон, що має кращі характеристики за "Ланцет", але за виглядом та способом пуску подібний до "Шахеда".
Нагадаємо, на момент удару в пологовому перебували 11 дітей, 35 пацієнток і 120 співробітників. Безпілотник влучив у покрівлю та спричинив пожежу.
Аналітики Le Monde попередили, що РФ налагодила масове виготовлення дешевих БПЛА і перейшла до нової тактики застосування "Шахедів".