"Шахеди" атакують потяги та заводи: яка мета нової тактики ударів РФ по Україні, — Le Monde

Збройні сили Російської Федерації застосовують нову тактику ударів дронами-камікадзе "Шахед" по Україні, у якій головне не точність та ефективність, а більшу вагу має кількість. Москва налагодила масове виготовлення дешевих безпілотників і тепер "нав'язує" Києву більші втрати, ніж отримують росіяни, вважають аналітики Le Monde.

Related video

Росіяни перетворили "Шахед" у "дешевого зайця", і тепер намагаються завдати шкоди матеріальної, фінансової та психологічної, ідеться у статті французького медіа. РФ очікує, що моральні втрати зламають Україні та партнерів швидше, ніж воєнні дії, оскільки ситуація на полі бою показує, що тут перемоги найближчим часом не буде.

Медіа розповіло, що ідею бити по цивільних цілях вигадали не росіяни, а італійський генерал Джуліо Дуе, який жив на початку 20 століття. Згідно з доктриною італійця, слід тероризувати "життєво важливі економічні центри та цивільне населення, щоб зламати моральний дух ворога". Після того, як РФ налагодила виробництво "Шахедів" у глибокому тилу, в Єлабузі, Кремль отримав можливість втілити цю стратегію у життя, що зараз і бачать українців, пояснили аналітики. У статті також навели думку професора Томаса Манкена (Thomas G. Mahnken) з Центру стратегічних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса. На думку дослідника, РФ примушує Україну влаштовувати гонку все новіших озброєнь, щоб здолати масу дешевих дронів-камікадзе. Такі витрати — ще одна мета, яку росіяни відвели своєму "мопеду".

У статті описали, як еволюціонував дрон-камікадзе "Шахед" протягом трьох років війни та як змінились темпи й особливості його застосування. Зокрема, на початку війни, з осені 2022 року, ішлося про удари кількома десятками БпПЛА, а тепер летить близько 500 "Шахедів" кожні шість днів. Крім того, безпілотники отримали реактивні мотори, які здатні розвивати швидкість до 300 км/год, та отримали відеокамери для передачі сигналу оператору по радіоканалу (Фокус писав про можливе застосування такого дрона для удару по потягу у Чернігівській області).

Ще одна проблема, пов'язана за "Шахедами" і яку використовує РФ, — це невідповідності вартості дрона та ракети ЗРК Patriot чи іншої, якою його збивають. З'ясувалось, що раніше військові взагалі не зважали на такі загрози, і тому є засоби для збиття ракет, але немає — для збиття БпЛА, написало Le Monde.

"Цей конфлікт продемонстрував необхідність для всього світу, і європейців зокрема, масово інвестувати в можливості боротьби з безпілотниками", — пояснили аналітики.

Удари "Шахедів" по Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари "Шахедів" по Україні, які відбулись, зокрема, у вересні 2025 року. Наймасовіший за всю війну ударів стався 7 вересня. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни застосували 821 повітряну ціль, з них понад 800 — ударні БпЛА-камікадзе та БпЛА-імітатори.

Тим часом на початку жовтня активізувались удари по залізничній інфраструктурі. У мережі опублікували наслідки атаки на вантажний потяг у Шостці, а ЗС ПФ показала, як "Шахеди" вистежила та, ймовірно, підірвали потяг з пальним та технікою у Чернігівській області. Тим часом в ніч на 5 жовтня було гучно у Львові: серед іншого, росіяни поцілили по цивільному підприємству Sparrow, яке випускає будматеріали.

Нагадуємо, 6 жовтня у російських соцмережах з'явились кадри з ударами дронів України по НПЗ, нафтобазах та підприємствах ВПК.