251 український БПЛА атакував РФ: горять стратегічні підприємства, у регіонах блекаут (відео)

Міністерство оборони Росії відзвітувало про успішне знищення всіх українських БПЛА і промовчало про наслідки масштабної нічної атаки. В окупованому Криму після удару горить найбільша на півострові нафтобаза, а в Бєлгородській і Брянській областях — проблеми з електрикою і водопостачанням.

Росіяни відзвітували щодо збитих безпілотників. У Міністерстві оборони Росії заявили, що збили саме 251 БПЛА над територіями 15 областей і анексованого Криму. При цьому не згадали про те, що після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза, у Брянську — ТЕЦ, а в Дзержинську завод.

У Міноборони РФ заявили, що всі збили Фото: Скриншот

Згідно зі звітом Міноборони РФ, над територією окупованого Криму знищено 40 БПЛА, над територією Бєлгородської області — 30 БПЛА, над Нижегородською, де було атаковано завод у Дзержинську — 20, а над територією Брянської — 8.

Також 62 БПЛА знищили над акваторією Чорного моря і п'ять БПЛА — над акваторією Азовського моря.

При цьому повідомляється про низку об'єктів, які були знищені або серйозно пошкоджені. Фокус зібрав усе що відомо.

Крим — нафтобеза та військові аеродроми

У ніч на 6 жовтня дрони атакували анексований Крим. Вибухи прогриміли поруч з аеродромами "Саки" і "Кача", у Феодосії, Євпаторії та Сімферопольському районі. Унаслідок удару по Феодосійському нафтоналивному терміналу вибухнув резервуар із паливом, почалася сильна пожежа, яку можна спостерігати на відстані в десятки кілометрів. Офіційно російська влада півострова про нічний наліт дронів і його наслідки нічого не повідомляла.

Вибухи у Феодосії

Нафтобаза у Феодосії є найбільшою в Криму. На ній може зберігатися до 250 тис. тонн палива, яким забезпечується як російський флот, так і сухопутні війська. Раніше повідомлялося, що поруч із нафтобазою з осені 2022 року стояли системи протиповітряної оборони "Панцир-С1", які мали захищати її від атак.

Також повідомляється, що дим здіймається над селищем Азовське в Джанкойському районі, де російські військові складували боєприпаси.

Нижегородська область — завод вибухівки в Дзержинську

Понад 10 вибухів прогриміло над Дзержинськом і Нижнім Новгородом. Вибухи почалися близько третьої години ночі. Місцеві ЗМІ повідомляли про "гучні звуки" на півночі Дзержинська і в передмісті Нижнього Новгорода (між містами 40 км.).

Пожежа в Дзержинську

О першій годині ночі було введено тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту Нижнього Новгорода.

Судячи з відео, пожежа почалася на території заводу Свердлова. Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.

У Дзержинську повідомляють про вибухи на заводі Фото: Скриншот

Там виробляли всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються по цілі, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Брянська область — вибухи на ТЕЦ у Клинцях

Повідомляється, що було атаковано ТЕЦ у місті Клинці Брянської області. На фото і відео видно заграву над містом.

Пожежа на ТЕЦ у Клинцях

При цьому офіційно заявляється, що в Клинцях "усувають наслідки аварій після нічних подій", де зафіксували "перебої з тепло- та електропостачанням".

До теперішнього часу подачу електроенергії в місті нібито відновлено, тривають роботи з відновлення теплопостачання.

У Клинцях скаржаться, що немає опалення Фото: Скриншот

Але в МНС не уточнюють причини порушень у роботі комунальних систем. При цьому місцеві жителі в коментарях зазначають, що у них немає опалення.

Блекаут у Бєлгороді

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що без світла залишаються 5400 жителів регіону.

Блекаут у Бєлгороді

"Частково відключено електроенергію у 24 населених пунктах. Це Бєлгород, Бєлгородський і Волоконівський райони, Валуйський, Грайворонський і Шебекинський округи", — повідомив Гладков, зазначивши, що роботи з усунення наслідків ракетного обстрілу Бєлгорода тривали всю ніч, зараз вони тривають. Також у кількох населених пунктах Бєлгородського району зникла вода. Місцеві зазначають, що було атаковано електропідстанцію "Луч" у Бєлгороді. Вона також зазнала атаки за тиждень до цього — 28 вересня.

Вибухи в Туапсе

Також повідомляється про вибухи в Туапсе Краснодарського краю. Але поки що немає інформації про наслідки, або ймовірні цілі. У місцевих пабліках є тільки фото і відео заграви над містом. В аеропорту Сочі було затримано та скасовано 87 рейсів.

У Туапсе Краснодарського краю повідомляли про десятки вибухів Фото: Скриншот

Нагадаємо, Україна активно застосовує нові крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по російських нафтопереробних заводах, що посилює паливну кризу в РФ. Аналітики вважають, що вже майже половина російських НПЗ уже зазнала ударів від українських безпілотників і ракет.

А в ніч на 4 жовтня ударні безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у Киришах Ленінградської області.