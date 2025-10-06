251 украинский БПЛА атаковал РФ: горят стратегические предприятия, в регионах блэкаут (видео)

Министерство обороны России отчиталось об успешном уничтожении всех украинских БПЛА и умолчало о последствиях масштабной ночной атаки. В оккупированном Крыму после удара горит крупнейшая на полуострове нефтебаза, а в Белгородской и Брянской областях — проблемы с электричеством и водоснабжением.

Related video

Россияне отчитались по сбитым беспилотникам. В Министерстве обороны России заявили, что сбили именно 251 БПЛА над территориями 15 областей и аннексированного Крыма. При этом не упомянули о том, что после атаки дронов в Феодосии горит нефтебаза, в Брянске – ТЭЦ, а в Дзержинске завод.

В Минобороны РФ заявили, что все сбили Фото: Скриншот

Согласно отчету Минобороны РФ, над территорией оккупированного Крыма уничтожено 40 БПЛА, над территорией Белгородской области – 30 БПЛА, над Нижегородской, где был атакован завод в Дзержинске – 20, а над территорией Брянской – 8.

Также 62 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и пять БПЛА – над акваторией Азовского моря.

При этом сообщается о ряде объектов, которые были уничтожены или серьезно повреждены. Фокус собрал все что известно.

Крым – нефтебеза и военные аэродромы

В ночь на 6 октября дроны атаковали аннексированный Крым. Взрывы прогремели рядом с аэродромами "Саки" и "Кача", в Феодосии, Евпатории и Симферопольском районе. В результате удара по Феодосийскому нефтеналивному терминалу взорвался резервуар с топливом, начался сильный пожар, который можно наблюдать на расстоянии в десятки километров. Официально российские власти полуострова о ночном налете дронов и его последствиях ничего не сообщали.

Взрывы в Феодосии

Нефтебаза в Феодосии является крупнейшей в Крыму. На ней может храниться до 250 тыс. тонн топлива, которым снабжается как российский флот, так и сухопутные войска. Ранее сообщалось, что рядом с нефтебазой с осени 2022 года стояли системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1", которые должны были защищать ее от атак.

Также сообщается, что дым поднимается над поселком Азовское в Джанкойском районе, где российские военные складировали боеприпасы.

Нижегородская область – завод взрывчатки в Дзержинске

Более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом. Взрывы начались около трех часов ночи. Местные СМИ сообщали о "громких звуках" на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (между городами 40 км.).

Пожар в Дзержинске

В час ночи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Судя по видео, пожар начался на территории завода Свердлова. Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

В Дзержинске сообщают о взрывах на заводе Фото: Скриншот

Там производились все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Брянская область – взрывы на ТЭЦ в Клинцах

Сообщается, что была атакована ТЭЦ в городе Клинцы Брянской области. На фото и видео видно зарево над городом.

Пожар на ТЭЦ в Клинцах

При этом официально заявляется, что в Клинцах "устраняют последствия аварий после ночных происшествий", где зафиксировали "перебои с тепло- и электроснабжением".

К настоящему времени подача электроэнергии в городе якобы восстановлена, продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения.

В Клинцах жалуются, что нет отопления Фото: Скриншот

Но В МЧС не уточняют причины нарушений в работе коммунальных систем. При этом местные жители в комментариях отмечают, что у них нет отопления.

Блэкаут в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что без света остаются 5400 жителей региона.

Блэкаут в Белгороде

"Частично отключена электроэнергия в 24 населенных пунктах. Это Белгород, Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа", — сообщил Гладков, отметив, что работы по устранению последствий ракетного обстрела Белгорода велись всю ночь, сейчас они продолжаются. Также в нескольких населенных пунктах Белгородского района пропала вода. Местные отмечают, что была атакована электроподстанция "Луч" в Белгороде. Она также подверглась атаке за неделю до этого — 28 сентября.

Взрывы в Туапсе

Также сообщается о взрывах в Туапсе Краснодарского края. Но пока нет информации о последствиях, или вероятных целях. В местных пабликах есть только и фото и видео зарева над городом. В аэропорту Сочи были задержаны и отменены 87 рейсов.

В Туапсе Краснодарского края сообщали о десятках взрывов Фото: Скриншот

Напомним, Украина активно применяет новые крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, что усугубляет топливный кризис в РФ. Аналитики считают, что уже почти половина российских НПЗ уже подверглась ударам от украинских беспилотников и ракет.

А в ночь на 4 октября ударные беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Киришах Ленинградской области.