Мати і троє її дітей постраждали після удару ЗС РФ по поїзду в Шостці, деталі
Унаслідок удару ЗС РФ по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді, під яким опинилися й пасажирські вагони поїзда сполученням "Шостка-Київ", поранено 44-річну жінку та трьох її неповнолітніх дітей.
Травм зазнали сини потерпілої, яким 14, 11 і 7 років, повідомляє Сумська обласна прокуратура. Старший хлопчик — у стані середньої тяжкості.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину російської армії.
За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі Шостки в очікуванні відправлення. Також пошкоджень зазнав приміський поїзд "Терещенська — Новгород-Сіверський".
За кілька хвилин, коли відбувалася евакуація пасажирів, сталося повторне ураження безпілотником ще одного поїзда.
За словами Олега Григорова, голови Сумської ОВА, наразі вісьмох осіб, які постраждали внаслідок удару, госпіталізовано. Одна людина — у важкому стані.
Григоров підтвердив інформацію про пошкодження двох поїздів і повторний удар.
"Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а потім росіяни завдали повторного удару", — каже він.
Через удари ворога Шостка та частина району знеструмлені. Місто продовжують атакувати "Шахеди" і балістика, зокрема "Іскандери".
Співробітники сумської філії "Газомережі" звернулися до населення Шостки та прилеглих населених пунктів обмежити споживання природного газу та мінімізувати використання газових приладів у зв'язку з пошкодженням газорозподільної станції внаслідок обстрілів.
Нагадаємо, як Зеленський відреагував на удар по Шостці.
Також повідомлялося, що вночі 2 жовтня росіяни масовано вдарили по депо "Укрзалізниці" в Одесі дронами. Під час обстрілу отримав поранення машиніст поїзда.