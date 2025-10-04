Мати і троє її дітей постраждали після удару ЗС РФ по поїзду в Шостці, деталі

Унаслідок удару ЗС РФ по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді, під яким опинилися й пасажирські вагони поїзда сполученням "Шостка-Київ", поранено 44-річну жінку та трьох її неповнолітніх дітей.

Related video

Травм зазнали сини потерпілої, яким 14, 11 і 7 років, повідомляє Сумська обласна прокуратура. Старший хлопчик — у стані середньої тяжкості.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину російської армії.

За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі Шостки в очікуванні відправлення. Також пошкоджень зазнав приміський поїзд "Терещенська — Новгород-Сіверський".

За кілька хвилин, коли відбувалася евакуація пасажирів, сталося повторне ураження безпілотником ще одного поїзда.

Результат прильоту по поїзду в Шостці Фото: Соцсети

За словами Олега Григорова, голови Сумської ОВА, наразі вісьмох осіб, які постраждали внаслідок удару, госпіталізовано. Одна людина — у важкому стані.

Григоров підтвердив інформацію про пошкодження двох поїздів і повторний удар.

"Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а потім росіяни завдали повторного удару", — каже він.

Через удари ворога Шостка та частина району знеструмлені. Місто продовжують атакувати "Шахеди" і балістика, зокрема "Іскандери".

Співробітники сумської філії "Газомережі" звернулися до населення Шостки та прилеглих населених пунктів обмежити споживання природного газу та мінімізувати використання газових приладів у зв'язку з пошкодженням газорозподільної станції внаслідок обстрілів.

Мешканців Шосткинської громади попросили обмежити споживання газу Фото: Скриншот

Нагадаємо, як Зеленський відреагував на удар по Шостці.

Також повідомлялося, що вночі 2 жовтня росіяни масовано вдарили по депо "Укрзалізниці" в Одесі дронами. Під час обстрілу отримав поранення машиніст поїзда.