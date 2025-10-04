Мать и трое ее детей пострадали после удара ВС РФ по поезду в Шостке, детали

В результате удара ВС РФ по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде, под которым оказались и пассажирские вагоны поезда сообщением "Шостка-Киев", ранена 44-летняя женщина и трое ее несовершеннолетних детей.

Травмы получили сыновья потерпевшей, которым 14, 11 и 7 лет, сообщает Сумская областная прокуратура. Старший мальчик – в состоянии средней тяжести.

Прокуратура начала уголовное производство по факту очередного военного преступления российской армии.

По данным следствия, 4 октября 2025 около 11:50 враг атаковал беспилотником пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале Шостки в ожидании отправления. Также повреждения получил пригородный поезд "Терещенская — Новгород-Северский".

Через несколько минут, когда проходила эвакуация пассажиров, произошло повторное поражение беспилотником еще одного поезда.

Результат прилета по поезду в Шостке Фото: Соцсети

По словам Олега Григорова, главы Сумской ОВА, на данный момент восемь человек, пострадавших в результате удара, госпитализированы. Один человек – в тяжелом состоянии.

Григоров подтвердил информацию о повреждении двух поездов и повторном ударе.

"После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, который мешал ликвидировать последствия, а затем россияне нанесли повторный удар", – говорит он.

Из-за ударов врага Шостка и часть района обесточены. Город продолжают атаковать "Шахеды" и баллистика, в том числе "Искандеры".

Сотрудники сумской филии "Газсети" обратились к населению Шостки и прилегающих населенных пунктов ограничить потребление природного газа и минимизировать использование газовых приборов в связи с повреждением газораспределительной станции в результате обстрелов.

Жителей Шосткинской общины попросили ограничить потребление газа Фото: Скриншот

