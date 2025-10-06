"Шахеды" атакуют поезда и заводы: какова цель новой тактики ударов РФ по Украине, — Le Monde

Вооруженные силы Российской Федерации применяют новую тактику ударов дронами-камикадзе "Шахед" по Украине, в которой главное не точность и эффективность, а больший вес имеет количество. Москва наладила массовое изготовление дешевых беспилотников и теперь "навязывает" Киеву большие потери, чем получают россияне, считают аналитики Le Monde.

Россияне превратили "Шахед" в "дешевого зайца", и теперь пытаются нанести ущерб материальный, финансовый и психологический, говорится в статье французского медиа. РФ ожидает, что моральные потери сломают Украину и партнеров быстрее, чем военные действия, поскольку ситуация на поле боя показывает, что здесь победы в ближайшее время не будет.

Медиа рассказало, что идею бить по гражданским целям придумали не россияне, а итальянский генерал Джулио Дуэ, который жил в начале 20 века. Согласно доктрине итальянца, следует терроризировать "жизненно важные экономические центры и гражданское население, чтобы сломить моральный дух врага". После того, как РФ наладила производство "Шахедов" в глубоком тылу, в Елабуге, Кремль получил возможность воплотить эту стратегию в жизнь, что сейчас и видят украинцы, пояснили аналитики. В статье также привели мнение профессора Томаса Манкена (Thomas G. Mahnken) из Центра стратегических исследований при Университете Джонса Хопкинса. По мнению исследователя, РФ заставляет Украину устраивать гонку все более новых вооружений, чтобы одолеть массу дешевых дронов-камикадзе. Такие расходы — еще одна цель, которую россияне отвели своему "мопеду".

В статье описали, как эволюционировал дрон-камикадзе "Шахед" в течение трех лет войны и как изменились темпы и особенности его применения. В частности, в начале войны, с осени 2022 года, речь шла об ударах несколькими десятками БпПЛА, а теперь летит около 500 "Шахедов" каждые шесть дней. Кроме того, беспилотники получили реактивные моторы, которые способны развивать скорость до 300 км/ч, и получили видеокамеры для передачи сигнала оператору по радиоканалу(Фокус писал о возможном применении такого дрона для удара по поезду в Черниговской области).

Еще одна проблема, связанная с "Шахедами" и используемая РФ, — это несоответствие стоимости дрона и ракеты ЗРК Patriot или другой, которой его сбивают. Выяснилось, что ранее военные вообще не обращали внимания на такие угрозы, и поэтому есть средства для сбивания ракет, но нет — для сбивания БпЛА, написало Le Monde.

"Этот конфликт продемонстрировал необходимость для всего мира, и европейцев в частности, массово инвестировать в возможности борьбы с беспилотниками", — объяснили аналитики.

Удары "Шахедов" по Украине — детали

Отметим, Фокус писал об ударах "Шахедов" по Украине, которые состоялись, в частности, в сентябре 2025 года. Самый массовый за всю войну ударов произошел 7 сентября. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, россияне применили 821 воздушную цель, из них более 800 — ударные БпЛА-камикадзе и БпЛА-имитаторы.

Между тем в начале октября активизировались удары по железнодорожной инфраструктуре. В сети опубликовали последствия атаки на грузовой поезд в Шостке, а ВС ПФ показала, как "Шахеды" выследили и, вероятно, взорвали поезд с горючим и техникой в Черниговской области. Между тем в ночь на 5 октября было громко во Львове: среди прочего, россияне попали по гражданскому предприятию Sparrow, которое выпускает стройматериалы.

Напоминаем, 6 октября в российских соцсетях появились кадры с ударами дронов Украины по НПЗ, нефтебазам и предприятиям ВПК.