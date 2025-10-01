Shahed-136 или Shahed-236: ВС РФ впервые попали дроном-камикадзе по движущемуся поезду, — СМИ (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по движущимся объектам, которые распознаются благодаря системе ИИ и тепловизионным камерам. От удара россиян пострадал грузовой поезд и могли попасть под удар украинские вертолеты.

Related video

Грузовой поезд, который вез, вероятно, военную технику, попал под удар российского "Шахеда" в Черниговской области, рассказали на портале "Милитарный". Россияне использовали ночную камеру, которая зафиксировала подвижный объект, распознала цистерны и контейнеры и ударила по локомотиву. На видео, которое опубликовали российские милблогеры, — кадры с последствиями попадания и попытки военных вертолетов помешать атаке. Кроме того, под удар могли попасть резервуары с горючим, расположенные на расстоянии 100 км от границы, говорится в статье.

"Шахеды" РФ — как дрон-камикадзе атаковал грузовой поезд

На портале обратили внимание на сообщение в пророссийском Telegram-канале, появившееся 1 октября. В сообщении говорится о том, что "Шахеды" ВС РФ якобы ударили по поезду с горючим и военной техникой. При этом ссылаются на агента на украинской территории, который сообщил о возможном поражении 29 вагонов (14 цистерн, 10 — с военным снаряжением, пять — с техникой) и трех резервуаров (возле села Бобровицы).

На опубликованном видео видим кадры, снятые ударным дроном: он летит ночью, распознает объекты и попадает в выбранную цель. На записи также фигурируют вертолеты ВСУ, которые также были в опасности. Последние секунды — последствия попадания: яркие горящие обломки в неуказанной местности. Россияне также написали координаты удара: точки — на расстоянии 145 км от границы в Брянской области.

"Шахеды" РФ — Шахед-136 или Шахед-236

Аналитики "Милитарного" отметили, что "Шахед" действительно может распознавать объекты благодаря сравнению изображения с образцом, загруженным в память. В то же время, устройство наводилось оператором, то есть не было полностью автономным, а им управляли по радиоканалу.

На портале напомнили, что ГУР Минобороны полгода назад предупреждало о новом типе "Шахедов", которые умеют попадать по движущимся целям в темное время суток. При этом уже в июне, после обстрела Сумской области, в мониторинговых пабликах опубликовали фото обломков дрона-камикадзе, на которых сохранилась тепловизионная камера.

"Шахеды" РФ — обломки дрона с теловизионной камерой Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Украинская разведка изучила обломки и установила особенности нового изделия. Выяснилось, что внутри — компоненты иранского производства: навигационная система Nasir, которая способна работать с сигналом GPS. В то же время заметили платы мини-компьютера Nvidia Jetson Orin (США), способного обрабатывать видео и распознавать изображения. ГУР МОУ написало, что речь идет о новой модели Shahed-136 (ГЕРАНЬ-2) MS001, который, среди прочего, еще имеет возможности для группового управления и трансляции видеосигнала и телеметрии.

"Милитарный" заметил, что может идти речь не о Shahed-136, а о Shahed-236, — об этом говорят данные документации, которую "слили" в сеть в 2022 году. В частности, есть схема работы беспилотника с использованием ретранслятора и возможностью ударов по движущимся объектам на расстояниях до 200 км (если есть оператор), или 1000 км (автономно).

Шахеды РФ — схема работы иранского дрона Shahed-236 — схема работы иранского дрона Фото: Милитарный

Украинское командование пока не комментировало информацию о том, что ВС РФ начали использовать новую модель дрона-камикадзе — Shahed-236.

Отметим, 11 августа в сети появились спутниковые фото новых полигонов для пуска "Шахедов" РФ. Один из них — рядом с селом Навля Брянской области (около 70 км от границы), второй — в селе Цимбулово Орловской области (170 км).

Напоминаем, 27 сентября военный и специалист по радиоэлектронике Сергей Бескретснов сообщил об обломках "Шахеда" РФ, который вытащили из Киевского водохранилища.