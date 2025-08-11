Оккупанты строят новые объекты для запуска "Шахедов": как их можно уничтожить, — аналитики

Российская Федерация построила пусковые площадки для запуска дронов-камикадзе "Шахед" в течение нескольких месяцев. Такая скорость позволит создать полигоны в любой части РФ за минимальный срок для того, чтобы украинская разведка не могла фиксировать их пуски ударных БпЛА, убеждены эксперты.

В России построили еще 2 объекта для запуска "Шахедов". Строительство происходило в Навле Брянской области и Цимбулове в Орловской. Об этом пишут в телеграмм-канале "Разведка Украины".

Эксперты проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что на строительство пусковых локаций России понадобилось несколько месяцев.

Эти места пусков расположены рядом с поселками Навля в 66 км от границы с Украиной и селе Цымбулова в 176 км от украинско-российской границы. Начало работ на обоих объектах стартовало летом 2024 года, а первые пуски с них были осуществлены в октябре 2024 года.

Строительство объектов для запуска "Шахедов" в Навле

Каждая пусковая площадка имеет дорогу для запуска беспилотников с крыши автомобиля и стационарные направляющие для запуска "Шахедов" с ускорителем, укрытиями и хранилищами для дронов.

В конце сентября на полигоне в Навле уже были размещены статические пусковые установки и объект был полностью готов к использованию. То есть в целом процесс строительства занял месяц.

"Хотя впоследствии пусковая локация совершенствовалась — были построены подземные ангары для дронов, всего месяца достаточно чтобы полностью оборудовать новую площадку", — говорится в сообщении.

Строительство объектов для запуска "Шахедов" в Цымбулове

Телеграм-канал отметил, что такая скорость строительства позволит создать пусковую площадку в любой части РФ за минимальный срок для того, чтобы украинская разведка не могла фиксировать их пуски ударных БпЛА.

По состоянию на октябрь прошлого года оба объекта были фактически построены

Как отметили аналитики Defence Express, с точки зрения возможного поражения эти объекты находятся в пределах досягаемости как дальнобойных дронов, так и ракет. Пусковые также не отличаются ценностью и сложностью, а поражение дороги, по которой должны разгоняться джипы с "Шахедами" на крыше, вряд ли что-то даст.

"Таким образом довольно логичным вариантом является использование только средств, которые могут сорвать стандартную эксплуатацию таких площадок. И одним из них может быть использование кассетных боевых частей и/или дистанционное минирование территории объекта, что заставит приостановить на период саперных работ его использование", — рассуждают аналитики Defence Express.

Место пуска "Шахедов" в России

На портале отметили, что на пути реализации такого плана может стать отсутствие баллистических ракет с кассетными боевыми частями, как минимум в достаточном количестве, а также столь дальнобойных средств дистанционного минирования.

"Безусловно следует рассчитывать и на довольно мощное прикрытие врагом этих объектов средствами ПВО и РЭБ", — резюмируют в Defence Express.

Напомним, что ВС РФ начали устанавливать мины ПТМ-3 на ударные дроны-камикадзе "Шахед", и таким образом превратили их в эрзац-бомбардировщик. Это "нововведение" расширило возможности оккупантов по террору, а также повысило уровень угрозы от дронов-камикадзе.

Ранее дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.