Эхолот рыбака обнаружил в Киевском море российский "Шахед", — Флеш

Сбитый или упавший ударный БПЛА с характерным силуэтом, как отмечает эксперт Сергей Бескрестнов, обнаружили на глубине 7 метров.

Related video

О находке рассказал на своем Telegram-канале Сергей Бескрестнов, специалист и консультант в области военных радиотехнологий, а также известный блогер, который ведет канал под ником Сергей Флеш.

Российский "Шахед" на дне Киевского моря Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Прислал друг рыбак. На глубине 7 метров в Киевском море эхолотом обнаружена загадочная огромная треугольная рыба. Я думаю по всему морю много таких лежит", — написал Флеш, опубликовав фото.

Пресс-служба Киевской ОВА и ДСНС не комментировали обнаружение "Шахеда" на дне Киевского моря.

Напомним, обломки "Шахедов", или целые российские дроны довольно часто находят в морях и реках. Так, в июле БПЛА выловили в море у берегов Одессы.

Ранее Фокус писал, что российский дрон-камикадзе "Гербера" упал в реку Днепр и проплыл некоторое расстояние.

Мы также рассказывали, что в Одессе мужчина украл "Шахед" после атаки ВС РФ.