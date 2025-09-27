Эхолот рыбака обнаружил в Киевском море российский "Шахед", — Флеш
Сбитый или упавший ударный БПЛА с характерным силуэтом, как отмечает эксперт Сергей Бескрестнов, обнаружили на глубине 7 метров.
О находке рассказал на своем Telegram-канале Сергей Бескрестнов, специалист и консультант в области военных радиотехнологий, а также известный блогер, который ведет канал под ником Сергей Флеш.
"Прислал друг рыбак. На глубине 7 метров в Киевском море эхолотом обнаружена загадочная огромная треугольная рыба. Я думаю по всему морю много таких лежит", — написал Флеш, опубликовав фото.
Пресс-служба Киевской ОВА и ДСНС не комментировали обнаружение "Шахеда" на дне Киевского моря.
Напомним, обломки "Шахедов", или целые российские дроны довольно часто находят в морях и реках. Так, в июле БПЛА выловили в море у берегов Одессы.
Ранее Фокус писал, что российский дрон-камикадзе "Гербера" упал в реку Днепр и проплыл некоторое расстояние.
Мы также рассказывали, что в Одессе мужчина украл "Шахед" после атаки ВС РФ.