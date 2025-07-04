"Гербера" плывет по Днепру: дрон ВС РФ нашли в реке после ночного удара (видео)

Российский дрон-камикадзе "Гербера" упал в реку Днепр и проплыл некоторое расстояние. Очевидно, его сбили силы ПВО в момент массированной атаки по Киеву.

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Видео плавающего сбитого дрона ВС РФ после атаки на Киев публикует Telegram-канал украинских OSINT-расследователей "Еxilenova+".

Где именно проплывал сбитый беспилотник, не сообщается. Судя по конфигурации, силы ПВО Украины сбили дрон "Гербера". ВС РФ часто применяют их как ложные цели для истощения системы ПВО.

Дрон "Гербера" считается упрощенной версией иранского дрона-камикадзе "Шахед-136", его собирают на заводе в российском городе Елабуга.

ВС РФ запустили по Украине 539 дронов

Отметим, что для ночного массированного удара по Киеву 4 июля российские оккупанты применили БПЛА "Гербера" с передатчиком видеосигнала на расстоянии до 300 км. Вероятно, россияне могли получить видеосигналы из Беларуси.

Воздушные силы ВСУ подсчитали, что ВС РФ запустили по Украине этой ночью 550 целей, из них — 539 дронов "Шахед" и имитаторы.

ГУР Минобороны Украины сообщало, что "Герберы" производят из фанеры и пенопласта, поэтому он в десятки раз дешевле "Шахеда". Однако внутри дрон наполнен компонентами иностранного производства, которые завезли из Китая через третьи компании.

Напомним, после массированного удара оккупантов в Киеве 4 июля ухудшилось состояние воздуха. Правый берег столицы накрыл черный смог от множества пожаров.

Фокус ранее писал, что среди обломков беспилотника "Шахед-136" после удара 4 июля нашли компоненты из Китая.