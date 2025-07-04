Норма превышена в 6 раз: специалисты объяснили, что попало в воздух после обстрела Киева

После комбинированной атаки на Киев 4 июля в городе существенно ухудшилось состояние воздуха. Правый берег столицы накрыл черный дым от многочисленных пожаров, и количество вредных примесей в атмосфере было превышено в несколько раз.

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Заместитель гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней" Министерства здравоохранения Украины Александр Штиль рассказал в комментарии ТСН, что в атмосфере столицы обнаружили превышение допустимого уровня содержания вредных для человека веществ. Среди них были диоксид азота, сернистый ангидрид и оксид углерода.

"По полученным результатам после обстрела и пожаров, превышение этих вредных веществ зафиксировано в три раза по разным показателям, а некоторые — в шесть раз. То есть есть значительные превышения", — пояснил Александр Штиль.

Однако он отметил, что специалисты проводят повторные измерения, и в течение дня наблюдается динамика уменьшения количества вредных примесей в атмосфере. После предыдущих обстрелов состояние воздуха в столице возвращалось к норме во второй половине дня.

Ухудшение состояния воздуха в Киеве: какие районы были самыми грязными

Больше всего загрязнений в воздухе фиксировали на улицах Григоровича-Барского, Щербаковского, Вокзальной, проспекте Берестейском, на Нижнем Валу и улице Межигорской, рассказал Александр Штиль.

Он отметил, что на левом берегу ситуация была лучше. Там незначительные превышения нормы вредных веществ обнаруживали на Дарницкой площади, улицах Ревуцкого, Регенераторной и Киото.

Около 8:00 4 июля в Киеве фиксировали высокий уровень загрязнения воздуха Фото: Telegram / Реальный Киев

По словам журналистов, до 12:30 значительных превышений загрязнения воздуха в Киеве уже не наблюдалось. Высокие показатели фиксировались только в центре и на Демеевской площади возле Центрального автовокзала, где воздух никогда не бывает чистым из-за интенсивного дорожного движения. Также сильное задымление от пожара было заметно на Борщаговке и в Святошино.

По словам специалиста, дым образовывался в основном из-за горения объектов, в которые попадали дроны и ракеты, а в самих боеприпасах горит только горючее.

"К сожалению, горит то, куда попали боеприпасы, а это может быть что угодно. Все зависит от объектов, где вспыхнул пожар. Соответственно в атмосферный воздух будут выделяться те или иные химические вещества. Пока ничего критического в воздух Киева не попадало", — отметил Штиль.

Для кого опасно ухудшение состояния воздуха

Эксперт отметил, что наибольшую опасность дым от пожаров в Киеве представляет для детей, пожилых людей, а также тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания. Им рекомендовано не выходить из дома до нормализации состояния воздуха, а если выйти все же необходимо — надевать маски.

У здоровых людей превышение содержания вредных веществ в атмосфере может вызвать кратковременный дискомфорт, затрудненное дыхание или першение в горле, однако угрозы для здоровья это не несет, пояснил Александр Штиль.

Как на состояние воздуха в Киеве повлияет погода

Эколог Александр Соколенко рассказал журналистам, что в ближайшие три дня в Киеве установится сухая и солнечная погода, из-за которой вредные примеси "зависнут" в воздухе. Еще большей концентрации они будут достигать, если в столице будет штиль.

"Если при такой погоде происходят воздушные атаки России, то для качества воздуха это очень плохо. Если бы Киев был под действием циклона и стояла ветреная или дождливая погода, тогда состояние воздуха было бы лучше", — отметил специалист.

Состояние воздуха в Киеве после ночного обстрела: что известно

После ночной массированной атаки РФ 4 июля киевлян призвали закрыть окна из-за высокой концентрации продуктов горения в воздухе. На официальном портале Киева рекомендовали включить системы кондиционирования, проводить влажную уборку и потреблять больше жидкости.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов по состоянию на 9:00 4 июля сообщали, что после ночной атаки качество воздуха в столице временно ухудшилось. Радиационный фон при этом оставался в норме.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что вечером 4 июля смог в Киеве смоет дождем, но потом в Украине установится сухая и жаркая погода.