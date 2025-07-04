Норму перевищено в 6 разів: фахівці пояснили, що потрапило в повітря після обстрілу Києва

Після комбінованої атаки на Київ 4 липня в місті суттєво погіршився стан повітря. Правий берег столиці накрив чорний дим від численних пожеж, і кількість шкідливих домішок в атмосфері була перевищена в кілька разів.

Related video

Заступник гендиректора ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб" Міністерства охорони здоров'я України Олександр Штиль розповів у коментарі ТСН, що в атмосфері столиці виявили перевищення допустимого рівня вмісту шкідливих для людини речовин. Серед них були діоксид азоту, сірчастий ангідрид й оксид вуглецю.

"За отриманими результатами після обстрілу та пожеж, перевищення цих шкідливих речовин зафіксовано у три рази за різними показниками, а деякі — у шість разів. Тобто є значні перевищення", — пояснив Олександр Штиль.

Проте він зазначив, що фахівці проводять повторні вимірювання, і протягом дня спостерігається динаміка зменшення кількості шкідливих домішок в атмосфері. Після попередніх обстрілів стан повітря в столиці повертався до норми о другій половині дня.

Погіршення стану повітря у Києві: які райони були найбруднішими

Найбільше забруднень у повітрі фіксували на вулицях Григоровича-Барського, Щербаківського, Вокзальній, проспекті Берестейському, на Нижньому Валу та вулиці Межигірській, розповів Олександр Штиль.

Він зазначив, що на лівому березі ситуація була кращою. Там незначні перевищення норми шкідливих речовин виявляли на Дарницькій площі, вулицях Ревуцького, Регенераторній та Кіото.

Близько 8:00 4 липня у Києві фіксували високий рівень забруднення повітря Фото: Telegram / Реальний Київ

За словами журналістів, до 12:30 значних перевищень забруднення повітря у Києві вже не спостерігалося. Високі показники фіксувалися тільки в центрі та на Деміївській площі біля Центрального автовокзалу, де повітря ніколи не буває чистим через інтенсивний дорожній рух. Також сильне задимлення від пожежі було помітне на Борщагівці та у Святошино.

За словами фахівця, дим утворювався здебільшого через горіння об'єктів, у які влучали дрони та ракети, а в самих боєприпасах горить лише пальне.

"На жаль, горить те, куди потрапили боєприпаси, а це може бути будь-що. Все залежить від об’єктів, де спалахнула пожежа. Відповідно в атмосферне повітря виділятимуться ті чи інші хімічні речовини. Поки нічого критичного у повітря Києва не потрапляло", — зазначив Штиль.

Для кого небезпечне погіршення стану повітря

Експерт зазначив, що найбільшу небезпеку дим від пожеж у Києві становить для дітей, літніх людей, а також тих, хто має хронічні захворювання органів дихання. Їм рекомендовано не виходити з дому до нормалізації стану повітря, а якщо вийти все ж необхідно — вдягати маски.

У здорових людей перевищення вмісту шкідливих речовин в атмосфері може викликати короткочасний дискомфорт, утруднене дихання чи пирхоту в горлі, проте загрози для здоров'я це не несе, пояснив Олександр Штиль.

Як на стан повітря у Києві вплине погода

Еколог Олександр Соколенко розповів журналістам, що у найближчі три дні у Києві встановиться суха та сонячна погода, через яку шкідливі домішки "зависнуть" у повітрі. Ще більшої концентрації вони досягатимуть, якщо в столиці буде штиль.

«Якщо за такої погоди відбуваються повітряні атаки Росії, то для якості повітря це дуже погано. Якби Київ був під дією циклону і стояла вітряна або дощова погода, тоді стан повітря був би кращим», — зазначив фахівець.

Стан повітря у Києві після нічного обстрілу: що відомо

Після нічної масованої атаки РФ 4 липня киян закликали зачинити вікна через високу концентрацію продуктів горіння у повітрі. На офіційному порталі Києва рекомендували ввімкнути системи кондиціонування, проводити вологе прибирання та споживати більше рідини.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів станом на 9:00 4 липня повідомляли, що після нічної атаки якість повітря в столиці тимчасово погіршилася. Радіаційний фон при цьому лишався в нормі.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що ввечері 4 липня смог у Києві змиє дощем, але потім в Україні встановиться суха та спекотна погода.