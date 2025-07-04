Смог у Києві змиє дощем: яка буде погода в Україні найближчі 5 днів, — Діденко (карти)
Після нічної атаки киян попередили про забруднення повітря, але, за прогнозом погоди від синоптикині Наталки Діденко, вже ввечері столиці «промиють» дощі. Однак налаштовуватись на тривалі опади — не слід, натомість українцям потрібно готуватись до сильної спеки.
Вже ввечері 4 липня Київ перетинатиме атмосферний фронт. Він принесе дощі, які допоможуть "промити" задимлене після пожеж повітря. Про це відомо з прогнозу погоди, опублікованого Діденко в Telegram.
"Атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і вже завтра в Україні його не буде", — зауважила вона.
В Укргідрометцентрі на 4 липня оголосили у Києві й області І рівень небезпечності. Мешканців попередили про грози, а місцями навіть град і шквали 15-20 м/с, у другій половині доби з утриманням вночі на суботу.
Прогноз погоди на найближчі 5 днів
У суботу в Україні переважатиме суха погода. На півдні й південному сході затримається спека, стовпчики термометрів фіксуватимуть від +30 до +34 градусів. У решті регіонів температура буде комфортнішою — від 24 до 28 градусів тепла.
Неділя й понеділок, відповідно до прогнозу погоди Діденко, порадують українців сильною спекою. Вже з 9 серпня вона ослабне у західних, північний й багатьох центральних областях. Однак на півдні й сході, а також у Дніпропетровській області буде так само гаряче. Там стовпчики термометрів фіксуватимуть до 33-37 тепла.
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