Забудьте про заморожені рушники та лід: названо небезпечні способи боротьби з нестерпною спекою

З настанням спекотнішої погоди люди шукають різні способи охолодити своє житло. Дехто готовий звернутися по допомогу до лайфхаків, що заполонили соціальні мережі, але вчені попереджають, що це може бути не просто небезпечно, а насправді смертельно.

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В умовах кліматичної кризи, що обрушила на планету неймовірні хвилі спеки та посухи, температура влітку стає дедалі вищою. Це змушує людей по всьому світу шукати нестандартні способи охолодження житла. Тепер учені попереджають, що деякі з них насправді можуть бути небезпечними для життя, пише Daily Mail.

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Екстремальні способи боротьби зі спекою

У соціальних мережах опубліковано тисячі порад про те, як адаптувати свій звичайний вентилятор для створення "вдосконаленого кондиціонера". Попри те, що у когось може виникнути спокуса повторити цей трюк, експерти не радять цього робити.

Експерти попереджають, що деякі з цих лайфхаків насправді можуть бути не лише неефективними, а й небезпечними. Наприклад, за словами технічного директора Electrical Safety First Люка Осборна, людям слід уникати порад, пов'язаних із водою та льодом.

Пояснення вельми просте: вода й електрика несумісні. Усе, що замерзло, зрештою розтане і потенційно заллє ваш вентилятор водою. Вода може потрапити не тільки у двигун, але також і на навколишні розетки, що в рази збільшує ризик ураження електричним струмом.

Заморожені пляшки на вентиляторі не допоможуть охолодити квартиру

Одна з популярних порад передбачає прикріплення заморожених пляшок з водою до задньої частини вентилятора. Експерти визнають, що спочатку це може мати якийсь ефект, однак зрештою може обернутися катастрофою.

За словами Люка Осборна, насправді цей трюк не тільки небезпечний, а й неефективний. Річ у тім, що заморожені пляшки неминуче розтануть, створюючи конденсат на зовнішній стороні пляшки. У результаті утворюються краплі води, які можуть потрапити на двигун вентилятора, збільшуючи ризик ураження електричним струмом.

Крім того, така конструкція додає вагу до вентилятора, на яку він просто не розрахований, що може створити додаткове навантаження на двигун вентилятора і призвести до пошкодження пристрою.

Простими словами, попри кілька секунд полегшення і прохолодного повітря, трюк просто не приносить користі, оскільки не забезпечить достатньо холодного повітря для зниження температури в кімнаті.

Заморожений рушник на вентиляторі неефективний

Ще одна порада — розмістити заморожені рушники поверх вентилятора. За словами Осборна, як і інші неефективні трюки, заморожений рушник не дасть достатньо енергії для охолодження кімнати.

Миска з льодом перед вентилятором безпечна, але неефективна Фото: Скриншот TikTok

Миска з льодом перед вентилятором також не спрацює

Експерти вважають, що миска з льодом перед вентилятором — теж погана ідея. Утім, попри те, що експерти не рекомендують цей спосіб, він насправді несе менший ризик ураження електричним струмом, оскільки знаходиться далеко від електричних компонентів вентилятора.

Навіть якщо ви вирішите перевірити цей спосіб, експерти радять переконатися, що миска з льодом розташована далеко від вентилятора.

Як безпечно охолодити квартиру у спеку

Так чи інакше, в особливо спекотні дні людям хочеться охолодити свої оселі, а тому експерти дали кілька порад, як охолодити квартиру безпечно:

відчиняйте вікна на протилежних сторонах, якщо таке можливо — це допоможе створити протяг;

затініть кімнату — це допоможе знизити температуру в ній;

відчиняйте вікна ввечері, коли температура знизиться — це допоможе прохолодному повітрю проникати в будинок.

Раніше Фокус писав про те, що третина суші Землі незабаром стане надто спекотною для людей певного віку: вчені назвали його.