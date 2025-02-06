Третина суші Землі незабаром стане надто спекотною для людей певного віку: вчені назвали його

Дослідники зазначають, що високі температури стануть настільки екстремальними, що сягнуть небезпечного рівня навіть для молодих людей, але особливо вразливими виявляться старші люди.

Related video

Вчені роками попереджають про наслідки зміни клімату, що нависла над планетою: світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, причому деякі з них є смертоносними. У міру того, як планета нагрівається, дедалі більша кількість людей піддається умовам, що перевищують межі людської витривалості, пише Science Alert.

Торік понад 1300 людей загинули під час паломництва хадж у Саудівській Аравії, де температура сягнула 51,8°C. Тепер учені вважають, що екстремальна спека в майбутньому, ймовірно, сягне небезпечного рівня, до того ж навіть для молодих людей — така ситуація спостерігатиметься на території, еквівалентній розмірам Сполучених Штатів, якщо глобальне потепління на Землі сягне двох градусів за Цельсієм.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Reviews Earth and Environment, вчені вивчили глобальне потепління і вплив палючої спеки на організм людини. Результати вказують на значне збільшення площі світу, потенційно схильної до екстремальних температур. Результати також вказують, що найбільшому ризику піддадуться жителі Північної Африки та Південної Азії.

Під час дослідження вчені розглянули небезпечні та нестерпні рівні спеки, коли температура тіла людини може підвищитися до 42 °C протягом шести годин. Автори дослідження дійшли висновку, що в період з 1994 до 2023 року спека і вологість досягли небезпечних рівнів, особливо для людей віком від 60 років, на територіях, еквівалентних приблизно 2% площі суші. Для більш вразливих літніх людей цей показник зріс приблизно до 20% площі суші.

За словами провідного автора дослідження Тома Метьюза, результати їхньої роботи підкреслюють, що підвищення середньої приземної температури на 2 °C вище за доіндустріальний рівень потенційно матиме смертельні наслідки.

Нагадаємо, що основною метою Паризької кліматичної угоди є стримування потепління Землі на рівні до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним. На жаль, цю межу було перевищено ще минулого року. Однак запасна мета кліматичної угоди розглядає можливість стримування потепління на рівні до 2°C — цієї мети людство все ще може досягти. Утім, деякі експерти вважають, що ця "мета вже також мертва".

За потепління на 2 °C дослідники виявили, що площа суші, яка стане небезпечною для молодих людей, потроїться, становивши близько 6%. Водночас люди, старші за 60 років, перебуватимуть під загрозою приблизно на третині суші планети.

Екстремальні пороги, які досі були перевищені тільки на короткий час для людей старше 60 років у найспекотніших регіонах планети, можуть також вплинути на молодих людей у спекотних регіонах з дуже високим рівнем глобального потепління.

За словами Метьюза, за таких умов тривале перебування на відкритому повітрі, навіть у затінку, у вітряну погоду і з доступом до води, може обернутися смертельним тепловим ударом. Зазначимо, що тепловий стрес виникає, коли природні системи охолодження організму перевантажені, спричиняючи симптоми, починаючи від запаморочення і головного болю і закінчуючи відмовою органів і смертю.

Ба більше, вчені попереджають, що навіть нижчі температури насправді можуть бути смертельними в поєднанні з вологістю, оскільки піт не миє випаровуватися зі шкіри. Результати дослідження також зазначають, що найбільша кількість смертей через хвилі тепла була зафіксована в Європі:

70 000 у 2003 році;

60 000 у 2002 році;

47 000 у 2023 році.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що людям не вдасться стримати закипання Землі.