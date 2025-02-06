Узбережжя Лос-Анджелеса все швидше сповзає в Тихий океан: що вказує на прискорення (відео)

Дослідники намагаються краще зрозуміти попереджувальні знаки, щоб розпізнати загрозу і масштаби її наслідків.

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Не встигли жителі Лос-Анджелеса відійти від катастрофічних лісових пожеж, як експерти NASA попереджають про нову загрозу, що нависла над регіоном: повільні зсуви ґрунту прискорюються, внаслідок чого сотні будівель на півострові Палос-Вердес можуть піти під товщу води, пише Science Alert.

Дослідники сподіваються, що загроза не буде негайною, але подібні нестабільні землі можуть раптово обрушитися, як це вже було зі зсувом ґрунту в Мад-Крик у 2017 році, тому дослідники намагаються краще зрозуміти попереджувальні знаки.

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Не секрет, що цей регіон на півострові Палос-Вердес повільно сповзає в бік океану протягом десятиліть. Однак нові радіолокаційні дані з лабораторії реактивного руху NASA показали, що швидкість цього зсуву, спрямованого в океан, схоже, збільшилася. Ба більше, вчені виявили, що площа земель, які сьогодні перебувають у русі, також істотно збільшилася з 2007 року, коли експерти Геологічної служби Каліфорнії нанесли на карту межі ризику.

За словами геофізика Александра Хандвергера, результати вказують на те, що сьогодні зона ризику значно розширилася. Вчені виявили, що площа суші, що зазнала впливу, розширилася, а швидкість зсуву ґрунту є більш ніж достатньою, щоб наразити на ризик людське життя та інфраструктуру.

Під час дослідження вчені об'єднали вимірювання радара і дані, отримані із супутника Copernicus Європейського космічного агентства. Результати вказують на те, що восени 2024 року житлові землі зміщувалися зі швидкістю до 10 сантиметрів на тиждень у бік тихого океану. Це збільшення руху наступило за рекордними опадами у 2023 році, а також за подальшими сильними зливами на початку 2024 року.

Візуалізація радіолокаційних даних зсувних зон Палос-Вердес і швидкості, з білими лініями, що вказують межі зсуву 2007 року Фото: Черное море

За словами фізика NASA Далії Кіршбаум, переважна більшість зсувів по всьому світу викликана інтенсивними та тривалими опадами. На жаль, глобальне потепління Землі лише погіршило умови виникнення пожеж, а також збільшило надпотужні зливові потоки, зробивши зсуви неймовірною грозою.

У міру того як земна атмосфера нагрівається, її здатність утримувати воду збільшується — це призводить до виникнення екстремальних злив, а також сильнішої та масштабнішої посухи. Це різке прискорення колообігу води створює явище, що називається гідрокліматичним хлистом, коли умови швидко змінюються від надзвичайно вологих до надзвичайно сухих і назад.

Ще 2022 року Гандвергер із колегами виявили, що зсуви рухаються швидше в дощові сезони, ніж у сухі. Причому вологість ґрунту вже не відіграє особливого значення. У подальшій роботі вчені планують продовжити дослідження цих ризиків, щоб пролити світло на те, як гідрокліматичний хлист вплине на рух нашої планети.

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