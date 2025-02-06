Побережье Лос-Анджелеса все быстрее сползает в Тихий океан: что указывает на ускорение (видео)

Исследователи пытаются лучше понять предупреждающие знаки, чтобы распознать угрозу и масштабы ее последствий.

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Не успели жители Лос-Анджелеса отойти от катастрофических лесных пожаров, как эксперты NASA предупреждают о новой угрозе нависшей над регионом: медленные оползни ускоряются, в результате чего сотни зданий на полуострове Палос-Вердес могут уйти под толщу воды, пишет Science Alert.

Исследователи надеются, что угроза не будет немедленной, но подобные нестабильные земли могут внезапно обрушиться, как это уже было с оползнем в Мад-Крик в 2017 году, поэтому исследователи пытаются лучше понять предупреждающие знаки.

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Не секрет, что этот регион на полуострове Палос-Вердес медленно сползает в сторону океана в течение десятилетий. Однако новые радиолокационные данные из лаборатории реактивного движения NASA показали, что скорость этого оползня, направленного в океан, похоже, увеличилась. Более того, ученые обнаружили, что площадь земель, которые сегодня находятся в движении, также существенно увеличилась с 2007 года, когда эксперты Геологической службы Калифорнии нанесли на карту границы риска.

По словам геофизика Александра Хандвергера, результаты указывают на то, что сегодня зона риска значительно расширилась. Ученые обнаружили, что площадь суши, подвергшейся воздействию, расширилась, а скорость оползня более чем достаточна, чтобы подвергнуть риску человеческую жизнь и инфраструктуру.

В ходе исследования ученые объединили измерения радара и данные, полученные со спутника Copernicus Европейского космического агентства. Результаты указывают на то, что осенью 2024 года жилые земли смещались со скоростью до 10 сантиметров в неделю в сторону тихого океана. Это увеличение движения последовало за рекордными осадками в 2023 году, а также за дальнейшими сильными ливнями в начале 2024 года.

Визуализация радиолокационных данных оползневых зон Палос-Вердес и скорости, с белыми линиями, указывающими границы оползня 2007 года Фото: NASA Earth Observatory

По словам физика NASA Далии Киршбаум, подавляющее большинство оползней по всему миру вызвано интенсивными и продолжительными осадками. Увы, глобальное потепление Земли лишь ухудшило условия возникновения пожаров, а также увеличило сверхмощные ливневые потоки, сделав оползни невероятной грозой.

По мере того как земная атмосфера нагревается, ее способность удерживать воду увеличивается — это приводит к возникновению экстремальных ливней, а также более сильной и масштабной засухе. Это резкое ускорение круговорота воды создает явление, называемое гидроклиматическим хлыстом, когда условия быстро меняются от чрезвычайно влажных до чрезвычайно сухих и обратно.

Еще в 2022 году Хандвергер с коллегами обнаружили, что оползни движутся быстрее в дождливые сезоны, чем в сухие. Причем влажность почвы уже не играет особого значения. В дальнейшей работе ученые планируют продолжить исследование этих рисков, чтобы пролить свет на то, как гидроклиматический хлыст повлияет на движение нашей планеты.

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