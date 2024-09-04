Стоит взять на заметку: ученые показали, как древние люди справлялись с жарой (видео)

В современном мире человечество считает многие блага цивилизации как данное, но стоит им внезапно пропасть, как реальность резко меняется. Именно это сейчас происходит с жарой и отсутствием электричества, однако наши предки смогли найти решение этой проблемы.

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Современная архитектура часто предполагает постоянную подачу электричества и кондиционирование воздуха, что приводит к созданию зданий, в которых большое место занимают стеклянные фасады и герметичные окна. Такая зависимость становится серьезным недостатком при отключении электричества, особенно во время сильной жары, что особо актуально в нынешнее непростое время, пишет The Conversation.

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Когда отключается электричество, отсутствие естественной вентиляции и жаропрочная конструкция превращают многие современные строения в удушливые помещения, практически непригодные для жизни. Исторически цивилизации разработали архитектурные приемы для борьбы с жарким и сухим климатом, многие из которых могут послужить ценным уроком для современных дизайнеров.

3D реконструкция древнего города

Например, шумеры, жившие около 6 000 лет назад на территории современного южного Ирака, строили здания с толстыми стенами и маленькими окнами, чтобы свести к минимуму воздействие тепла. Их здания, построенные из таких материалов, как саман и грязь, поглощали тепло днем и отдавали его ночью, поддерживая более низкую температуру в помещениях, рассказывает Адриана Зунига-Теран, доцент кафедры городской географии Университета Аризоны. Шумеры также стратегически грамотно располагали здания вплотную друг к другу, чтобы уменьшить количество стен, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а небольшие внутренние дворики и узкие улицы обеспечивали необходимую вентиляцию и тень.

Древние египтяне также освоили методы сохранения прохлады. Они использовали такие материалы, как камень для дворцов и глинобитные кирпичи для жилых домов — и то, и другое эффективно изолировало от жары. Они изобрели мулькаф — устройство для улавливания ветра, которое направляло прохладные бризы в здания. Этот принцип до сих пор используется на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, доказывая свою эффективность в поддержании комфорта без кондиционеров даже в очень жаркую погоду, говорит Зунига-Теран.

Пуэблоны на юго-западе США также приспособились к окружающей среде. Они строили дома с маленькими окнами и толстыми стенами из глинобитного кирпича и камня, а также ориентировали свои здания под навесами скал, чтобы максимально использовать тень летом и солнечный свет зимой. Такое стратегическое использование солнечной ориентации позволяло им сохранять прохладу летом и тепло зимой, и этот прием по-прежнему актуален для современного устойчивого проектирования.

Управление водными ресурсами в засушливом климате — еще один урок из истории борьбы с невыносимой жарой без "благ цивилизации". В VIII веке мусульманские халифаты в Северной Африке и Испании разработали сложные системы сбора дождевой воды, направляя стоки с крыш в цистерны для орошения. Этот метод нашел отражение в современном городском дизайне, например, в Мендосе, Аргентина, где дождевая вода используется для орошения городских зеленых насаждений.

Майя и теотиуаканцы в Мексике и Центральной Америке также преуспели в водосбережении, используя свои архитектурные особенности для отвода и хранения дождевой воды в засушливый сезон. К этим древним методам сейчас возвращаются ученые, исследующие устойчивые решения по управлению водными ресурсами в современных городах.

Современные архитекторы могут использовать эти древние методы для проектирования зданий, лучше приспособленных к все более жарким и сухим условиям. Благодаря таким элементам, как сбор дождевой воды, стратегическая ориентация и естественная вентиляция, современные здания могут снизить потребность в кондиционировании воздуха и повысить устойчивость к перебоям в подаче электроэнергии, считает Зунига-Теран. Эти уроки прошлого — не только важная адаптация человечества к более жаркому будущему, но и новая жизнь для устойчивых практик, которые когда-то были общеизвестны, подытоживает она.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.