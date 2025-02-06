Треть суши Земли вскоре станет слишком жаркой для людей определенного возраста: ученые назвали его

Исследователи отмечают, что высокие температуры станут настолько экстремальными, что достигнут опасного уровня даже для молодых людей, но особо уязвимыми окажутся люди постарше.

Related video

Ученые годами предупреждают о последствиях изменения климата, нависшего над планетой: мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, причем некоторые из них являются смертоносными. По мере того как планета нагревается все большее количество людей подвергается условиям, превышающим пределы человеческой выносливости, пишет Science Alert.

В прошлом году более 1300 человек погибли во время паломничества хадж в Саудовской Аравии, где температура достигла 51,8°C. Теперь ученые считают, что экстремальная жара в будущем, вероятно, достигнет опасного уровня, причем даже для молодых людей — такая ситуация будет наблюдаться на территории, эквивалентной размерам Соединенных Штатов, если глобальное потепление на Земле достигнет двух градусов по Цельсию.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth and Environment, ученые изучили глобальное потепление и воздействие палящей жары на организм человека. Результаты указывают на значительное увеличение площади мира, потенциально подверженной экстремальным температурам. Результаты также указывают, что наибольшему риску подвергнутся жители Северной Африки и Южной Азии.

В ходе исследования ученые рассмотрели опасные и невыносимые уровни жары, когда температура тела человека может повыситься до 42 °C в течение шести часов. Авторы исследования пришли к выводу, что в период с 1994 по 2023 год жара и влажность достигли небезопасных уровней, особенно для людей в возрасте от 60 лет, на территориях, эквивалентных приблизительно 2% площади суши. Для более уязвимых пожилых людей этот показатель вырос примерно до 20% площади суши.

По словам ведущего автора исследования Тома Мэтьюза, результаты их работы подчеркивают, что повышение средней приземной температуры на 2 °C выше доиндустриального уровня потенциально будет иметь смертельные последствия.

Напомним, что основной целью Парижского климатического соглашения является сдерживание потепления Земли на уровне до 1,5 °C в сравнении с доиндустриальным. Увы, этот предел был превышен еще в прошлом году. Однако запасная цель климатического соглашения рассматривает возможность сдерживания потепления на уровне до 2°C — этой цели человечество все еще может достигнуть. Впрочем, некоторые эксперты считают, что эта "цель уже также мертва".

При потеплении на 2 °C исследователи обнаружили, что площадь суши, которая станет небезопасной для молодых людей, утроится, составив около 6%. В то же время люди старше 60 лет будут находиться под угрозой примерно на трети суши планеты.

Экстремальные пороги, которые до сих пор были превышены только на короткое время для людей старше 60 лет в самых жарких регионах планеты, могут также повлиять на молодых людей в жарких регионах с очень высоким уровнем глобального потепления.

По словам Мэтьюза, в таких условиях длительное пребывание на открытом воздухе, даже в тени, в ветреную погоду и с доступом к воде, может обернуться смертельным тепловым ударом. Отметим, что тепловой стресс возникает, когда естественные системы охлаждения организма перегружены, вызывая симптомы, начиная от головокружения и головных болей и заканчивая отказом органов и смертью.

Более того, ученые предупреждают, что даже более низкие температуры на самом деле могут быть смертельными в сочетании с влажностью, поскольку пот не моет испаряться с кожи. Результаты исследования также отмечают, что наибольшее количество смертей из-за волн тепла было зафиксировано в Европе:

70 000 в 2003 году;

60 000 в 2002 году;

47 000 в 2023 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что людям не удастся сдержать закипание Земли.