Забудьте о замороженных полотенцах и льде: названы опасные способы борьбы с невыносимой жарой

С наступлением более жаркой погоды люди ищут различные способы охладить свое жилище. Некоторые готовы обратиться за помощью к лайфхакам, заполонившим социальные сети, но ученые предупреждают, что это может быть не просто опасно, а на самом деле смертельно.

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В условиях климатического кризиса, обрушившего на планету невероятные волны жары и засухи, температура летом становится все более высокой. Это заставляет людей по всему миру искать нестандартные способы охлаждения жилища. Теперь ученые предупреждают, что некоторые из них на самом деле могут быть опасными для жизни, пишет Daily Mail.

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Экстремальные способы борьбы с жарой

В социальных сетях опубликованы тысячи советов о том, как адаптировать свой обычный вентилятор для создания "усовершенствованного кондиционера". Несмотря на то, что у кого-то может возникнуть соблазн, повторить этот трюк, эксперты не советуют этого делать.

Эксперты предупреждают, что некоторые из этих лайфхаков на самом деле могут быть не только неэффективными, но также и опасными. Например, по словам технического директора Electrical Safety First Люка Осборна, людям следует избегать советов, связанных с водой и льдом.

Объяснение весьма просто: вода и электричество несовместимы. Все, что замерзло, в конечном итоге растает и потенциально зальет ваш вентилятор водой. Вода может попасть в не только в двигатель, но также и на окружающие розетки, что в разы увеличивает риск поражения электрическим током.

Замороженные бутылки на вентиляторе не помогут охладить квартиру

Один из популярных советов предполагает прикрепление замороженных бутылок с водой к задней части вентилятора. Эксперты признают, что изначально это может иметь какой-то эффект, однако в конце концов может обернуться катастрофой.

По словам Люка Осборна, на самом деле этот трюк не только опасен, но и неэффективен. Дело в том, что замороженные бутылки неизбежно растают, создавая конденсат на внешней стороне бутылки. В результате образуются капли воды, которые могут попасть на двигатель вентилятора, увеличивая риск поражения электрическим током.

Кроме того, такая конструкция добавляет вес к вентилятору, на который он попросту не рассчитан, что может создать дополнительную нагрузку на двигатель вентилятора и привести к повреждению устройства.

Простыми словами, несмотря на несколько секунд облегчения и прохладного воздуха, трюк попросту бесполезен, поскольку не обеспечит достаточно холодного воздуха для снижения температуры в комнате.

Замороженное полотенце на вентиляторе неэффективно

Еще один совет — разместить замороженные полотенца поверх вентилятора. По словам Осборна, как и другие неэффективные трюки, замороженное полотенце не даст достаточно энергии для охлаждения комнаты.

Миска со льдом перед вентилятором безопасна, но неэффективна Фото: Скриншот TikTok

Миска со льдом перед вентилятором также не сработает

Эксперты считают, что миска со льдом перед вентилятором — тоже плохая идея. Впрочем, несмотря на то, что эксперты не рекомендуют этот способ, он на самом деле несет меньший риск поражения электрическим током, поскольку находится далеко от электрических компонентов вентилятора.

Даже если вы решите проверить этот способ, эксперты советуют убедиться, что миска со льдом находится далеко от вентилятора.

Как безопасно охладить квартиру в жару

Так или иначе, в особенно жаркие дни людям хочется охладить свои жилища, а потому эксперты дали несколько советов, как охладить квартиру безопасно:

открывайте окна на противоположных сторона, если такое возможно — это поможет создать сквозняк;

затените комнату — это поможет снизить температуру в ней;

открывайте окна вечером, когда температура снизится — это поможет прохладному воздуху проникать в дом.

Ранее Фокус писал о том, что треть суши Земли вскоре станет слишком жаркой для людей определенного возраста: ученые назвали его.