Смог в Киеве смоет дождем: какая будет погода в Украине ближайшие 5 дней, — Диденко (карты)

После ночной атаки киевлян предупредили о загрязнении воздуха, но, по прогнозу погоды от синоптика Натальи Диденко, уже вечером столицу "промоют" дожди. Однако настраиваться на длительные осадки — не следует, вместо этого украинцам нужно готовиться к сильной жаре.

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Уже вечером 4 июля Киев будет пересекать атмосферный фронт. Он принесет дожди, которые помогут "промыть" задымленный после пожаров воздух. Об этом известно из прогноза погоды, опубликованного Диденко в Telegram.

"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", — отметила она.

Атмосферный фронт, который "зацепит" Киев, на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

В Укргидрометцентре на 4 июля объявили в Киеве и области І уровень опасности. Жителей предупредили о грозах, а местами даже граде и шквалах 15-20 м/с, во второй половине суток с удержанием ночью на субботу.

Прогноз погоды на ближайшие 5 дней

В субботу в Украине будет преобладать сухая погода. На юге и юго-востоке задержится жара, столбики термометров будут фиксировать от +30 до +34 градусов. В остальных регионах температура будет более комфортной — от 24 до 28 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля Фото: Укргидрометцентр

Воскресенье и понедельник, согласно прогнозу погоды Диденко, порадуют украинцев сильной жарой. Уже с 9 августа она ослабнет в западных, северный и многих центральных областях. Однако на юге и востоке, а также в Днепропетровской области будет так же горячо. Там столбики термометров будут фиксировать до 33-37 тепла.

Напомним, ученые предупредили, что некоторые "лайфхаки" для охлаждения во время душной жары могут быть опасными. Эксперты объяснили, как на самом деле можно себе помочь, когда солнце разожгло воздух до слишком высоких показателей.

Также в СМИ сообщили, какие вещи нельзя хранить в машине в условиях жары. Если температура достигнет +30 градусов, эти предметы увеличат риски для водителей.