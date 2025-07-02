Может вызвать пожар в салоне: 3 вещи, которые категорически нельзя оставлять в машине в жару

Повышение температуры воздуха до показателей до +30 градусов и выше несет риски для безопасности автомобилистов.

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Именно поэтому владельцам транспортных средств необходимо провести ревизию в авто и убрать из него три предмета, чтобы избежать рисков, пишет The Express.

Бутилированная вода

Несмотря на то, что многие водители спокойно оставляют бутылки с водой в салоне, в период повышения температуры не стоит этого делать.

Чем выше показатели термометра, тем активнее химические вещества пластиковой бутылки, которые могут просочиться в воду, сделав ее небезопасной для питья.

В экстремальных ситуациях эти бутылки также могут служить увеличительным стеклом для солнечного света и потенциально вызывать пожар внутри автомобиля.

Самый безопасный способ действий — просто убрать бутылку из салона, чтобы обеспечить как безопасность автомобиля, так и свежесть воды.

Лекарства

Даже безобидные безрецептурные лекарства типа парацетамола или сиропа от кашля в разогретой от жары машине могут стать опасными.

Если оставить пачку обезболивающих в салоне авто в зной, то высокий риск, что они потеряют эффективность или вовсе могут представлять опасность.

Большинство безрецептурных обезболивающих и лекарств эффективны только при температуре до 25 градусов. Если же они побудут в более жарком месте, то не только не помогут, но и способны усугубить симптомы.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем — это еще один предмет, который рискует превратиться в проблему, если его оставить в жаркой машине.

Он может испортиться внутри бутылки и даже лопнуть из-за давления от высокой температуры воздуха.

Если он пролежал долгое время в закрытой горячей машине, лучше его заменить на свежий и не оставлять в салоне в зной.

Также не рекомендуется хранить в машине продукты питания, которые могут расстаять или испортиться, и оставлять животных в закрытом пространстве даже ненадолго.

Ранее Фокус писал, когда в Украину придет высокая температура и переплюнет ли она показатели в Париже. Где столбики термометров поднялись до +38.

Тем временем Европа страдает от аномальной жары. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +42.