Возможны проблемы со здоровьем и лесные пожары: Европу накрывает аномальная жара

Европа продолжает страдать от аномальной жары, температура может повыситься до 42°. Власти многих стран уже находятся в состоянии готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные последствия.

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Власти Испании, Португалии, Греции, Италии и Франции объявили об экстремальной жаре, лесных пожарах и предупреждениях о здоровье, пишет The Guardian.

Испания. Государственное метеорологическое управление страны объявило специальное предупреждение о жаре и сообщило, что температура в некоторых южных районах уже в ближайшие дни может достичь 42°.

В управлении также отметили, что высокие температуры будут держаться и днем, и ночью, что негативно повлияет на уязвимые слои общества.

Власти Мадрида призвали людей избегать солнца, пить достаточно воды, особенно это касается пожилых людей, беременных и тех, кто имеет хронические заболевания.

Португалия. Две трети страны переводят в режим повышенной готовности из-за экстремальной жары. В Лиссабоне ожидается повышение температуры до 42°.

Франция. В Марселе власти приказали сделать общественные бассейны бесплатными, чтобы помочь людям преодолеть жару, поскольку температура приближается к 40°.

Италия. Температура в Неаполе и Палермо достигает 39°. Сицилия и Лигурия ввели запрет на работу на открытом воздухе в самые жаркие часы. Профсоюзы страны выступают за распространение этого запрета на другие регионы.

Греция. Вблизи Афин из-за экстремальной температуры в 40° вспыхнул лесной пожар. Власти издали приказ об эвакуации и о перекрытии дорог, соединяющих столицу с мысом Сунион, где расположена главная туристическая достопримечательность храм Посейдона.

В Марселе сделают общественные бассейны бесплатными Фото: The Guardian

Ученые предупреждают, что в результате глобального потепления планеты экстремальные погодные явления — ураганы, засухи, наводнения и волны жары — стали более частыми и интенсивными.

Исследование Lancet Public Health, опубликованное в прошлом году, показало, что количество смертей от жары в Европе может утроиться к концу века, причем количество этих смертей возрастет в южных странах, таких как Италия, Греция и Испания.

Эксперты предостерегают, если температура поднимется на 3° выше доиндустриального уровня, это может привести к гибели 129 000 человек в год.

Ранее ученые сообщали, что глобальное потепление лишит сна миллионов людей.

Напомним, из-за потепления климата в Украине активизировались ядовитые пауки.