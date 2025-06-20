В Украине активизировались ядовитые пауки: кого надо избегать (фото)

В Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава предупреждают, что из-за потепления климата регистрируются покусы ядовитых пауков, которые ранее не встречались.

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На юге Украины — в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также в Днепропетровской областях в течение последних десяти лет регистрируются случаи покусов людей ядовитыми пауками. И сейчас в Минздраве предупреждают, как выглядят пауки, которых надо избегать.

В Украине водятся такие ядовитые пауки: каракурты, тарантулы, желтые пауки Сак, пауки-зебры и другие. Их укусы очень болезненны. Все они имеют ядовитые железы в челюстях (хелицерах). При этом отмечаются невыносимая головная боль, судороги, нарушение работы дыхательной системы, дрожание конечностей.

Днепропетровский областной ЦКПХ предостерегает об опасности контакта с ядовитыми пауками, ведь в начале июня уже обратилась за помощью женщина, чтобы определить видовой состав ядовитого паука: это был каракурт.

Какие ядовитые пауки есть в Украине

Каракурт, или "Черная вдова" — ядовитый паук черного цвета. Яд каракурта опаснее чем яд тарантула. Он нейротоксичен, влияет на дыхательную систему, работу сердца, может быть сильные отеки, также отек Квинке, резкое повышение температуры тела и боль в мышцах.

Каракурт, или "Черная вдова" Фото: Минздрав/Facebook

Во время брачного сезона самки могут иметь на теле красные пятна, которые затем исчезают.

Укусы самки паука каракурта опасны для человека. Размеры ее около 1-3 см. Свои гнезда самка чаще всего строит на земле. В июне-июле в период миграции до первой половины сентября эти пауки наиболее опасны.

Тарантул — самый большой паук в Украине, принадлежит к семейству пауков-волков из-за своей мохнатости, другое его название — южнорусский тарантул. Он ярко окрашен и достаточно агрессивен.

тарантул Фото: Минздрав/Facebook

Это крупный паук: до 37 мм, верхняя часть его темно-бурого цвета, нижняя — черная. Самка откладывает от 100 до 400 яиц Некоторое время она носит маленьких пауков на себе или с помощью тонкой паутины. Именно в это время самка тарантула агрессивна. Тарантулов можно встретить под камнями, в степи, балках, на огородах, приусадебных участках, где они строят свои норы. В период миграции возрастает количество покусов людей и домашних животных. Но пауки не нападают, если их не занимать. Самцы угрозы для людей не представляют. Укусы паука очень опасны, вызывают сильные отеки, воспаления, боли, нарушение дыхания.

Желтые пауки сак — они водятся в большинстве европейских стран. Карл Кох впервые подробно изучил этого паука в 1839 году. Сейчас насчитывается около 193 видов желтых пауков. На Украине этот вид распространен в южных областях. Паук имеет небольшие размеры до 10 мм, но он очень ядовит.

Желтые пауки Фото: Минздрав/Facebook

Этот паук живет в паутинных мешках, которые они прячут под камнями. Интересно, что желтых пауков привлекает запах бензина. Они также могут сделать свое проживание под топливной системой автомобиля, или в гараже. Желтые пауки путешествуют автомобилем из одной страны в другую. Таким образом и был завезен желтый паук сака в Днепропетровскую область несколько лет назад. Укусы также очень опасны.

Аргиопа, или паук-зебра, или паук-оса — индикатор глобального потепления климата. Если раньше его можно было встретить только в Крыму, то сейчас он водится по всей Украине — от юга до северо-западной части Волынской области.

Аргиопа, или паук-зебра, или паук-оса Фото: Минздрав/Facebook

В Днепропетровской области этот паук очень распространен. Их очень легко определить по брюшку в черные и желтые полоски. Самки вырастают до 7 см, самцы — значительно меньших размеров и не такие яркие. Пауков-зебр можно встретить в небольших канавах, на приусадебных участках и огородах, в кустах малины, смородины и крыжовника. При укусах этих пауков появляются отеки, нарывы, в некоторых случаях — некроз тканей и сильные аллергические реакции.

Эрезус черный, или паук-солнышко — редкий вид ядовитых пауков. Самцы имеют красное брюшко с черными точками, самки — полностью черные.

Эрезус черный, или паук-солнышко Фото: Минздрав/Facebook

Укусы этих пауков вызывают мощные аллергические реакции и болевые ощущения.

Паук-краб — имеют коричневую окраску, иногда красную.

Укусы их могут вызывать аллергические проявления.

Бурые пауки-отшельники — небольшие по размеру, до 7 мм в длину, а вместе с лапками — до 20 мм. Они могут поселяться в домах и сараях. Укус паука остается незаметным.

Бурые пауки-отшельники Фото: Минздрав/Facebook

Но через несколько часов на месте укуса появляется опухоль, сильная головная боль, тошнота.

Атипус — этого паука увидели в Днепре. У него большие челюсти и он роет норы до 50 см в глубину и живет колониями. Размеры: 10-15 мм. Встречается два вида. Пауки на людей не нападают, только защищаются. После укусов может быть аллергическая реакция, болевые ощущения.

Как избегать покусов ядовитых пауков и что делать, если уже покусали

Лариса Деха, энтомолог паразитологической лаборатории ГУ "Днепропетровский ОЦКПХ МЗ Украины" рекомендует быть внимательными при работе на огороде, или на отдыхе. А если уж неприятность произошла, то надо помнить, что покусы этих ядовитых пауков очень опасны:

не паникуйте;

пейте много воды;

примите антигистаминный препарат;

срочно обратитесь к семейному врачу для своевременного назначения симптоматического лечения.

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