В Україні активізувались отруйні павуки: кого треба уникати (фото)

В Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ попереджають, що через потепління клімату реєструються покуси отруйних павуків, які раніше не зустрічались.

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На півдні України – в Одеський, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях протягом останніх десяти років реєструються випадки покусів людей отруйними павуками. І нині у МОЗ попереджають, як виглядають павуки, яких треба уникати.

В Україні водяться такі отруйні павуки: каракурти, тарантули, жовті павуки Сак, павуки-зебри та інші. Їх покуси дуже болючі. Всі вони мають отруйні залози у щелепах (хеліцерах). При цьому відмічаються нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи, тремтіння кінцівок.

Дніпропетровський обласний ЦКПХ застерігає про небезпечність контакту з отруйними павуками, адже на початку червня вже звернулась за допомогою жінка, аби визначити видовий склад отруйного павука: це був каракурт.

Які отруйні павуки є в Україні

Каракурт, або "Чорна вдова" – отруйний павук чорного кольору. Отрута каракурта небезпечніша ніж отрута тарантула. Вона нейротоксична, впливає на дихальну систему, роботу серця, може бути сильні набряки, також набряк Квінке, різке підвищення температури тіла та біль у м’язах.

Каракурт, або "Чорна вдова" Фото: МОЗ/Facebook

Під час шлюбного сезону самиці можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають.

Покуси самиці павука каракурта небезпечні для людини. Розміри її близько 1-3 см. Свої гнізда самиця найчастіше будує на землі. В червні-липні у період міграції до першої половини вересня ці павуки найбільше небезпечні.

Тарантул – найбільший павук в Україні, належить до родини павуків-вовків через свою волохатість, інша його назва – південноруський тарантул. Він яскраво забарвлений та досить агресивний.

Тарантул Фото: МОЗ/Facebook

Це великий павук: до 37 мм, верхня частина його темно-бурого кольору, нижня – чорна. Самиця відкладає від 100 до 400 яєць Деякий час вона носить маленьких павуків на собі або за допомогою тонкого павутиння. Саме в цей час самиця тарантула агресивна. Тарантулів можна зустріти під камінням, у степу, балках, на городах, присадибних ділянках, де вони будують свої нори. В період міграції зростає кількість покусів людей та свійських тварин. Але павуки не нападають, якщо їх не займати. Самці загрози для людей не становлять. Укуси павука дуже небезпечні, викликають сильні набряки, запалення, болі, порушення дихання.

Жовті павуки сак – вони водяться у більшості європейських країн. Карл Кох вперше детально вивчив цього павука у 1839 році. Зараз нараховується біля 193 видів жовтих павуків. На Україні цей вид розповсюджений у південних областях. Павук має невеликі розміри до 10 мм, але він дуже отруйний.

Жовті павуки Фото: МОЗ/Facebook

Цей павук живе у павутинних мішках, які вони ховають під камінням. Цікаво, що жовтих павуків приваблює запах бензину. Вони також можуть зробити своє мешкання під паливною системою автомобіля, або в гаражі. Жовті павуки мандрують автомобілем із однієї країни до іншої. Таким чином і було завезено жовтого павука сака до Дніпропетровської області кілька років тому. Покуси також дуже небезпечні.

Аргіопа, або павук-зебра, або павук-оса – індикатор глобального потепління клімату. Якщо раніше його можна було зустріти лише у Криму, то зараз він водиться по всій Україні – від півдня до північно-західної частини Волинської області.

Аргіопа, або павук-зебра, або павук-оса Фото: МОЗ/Facebook

В Дніпропетровській області цей павук дуже розповсюджений. Їх дуже легко визначити по черевцю у чорні та жовтні смужки. Самиці виростають до 7 см, самці – значно менших розмірів та не такі яскраві. Павуків-зебр можна зустріти в невеликих рівчаках, на присадибних ділянках та городах, у кущах малини, смородини та аґрусу. При покусах цих павуків з'являються набряки, нариви, у деяких випадках – некроз тканин та сильні алергічні реакції.

Ерезус чорний, або павук-сонечко – рідкісний вид отруйних павуків. Самці мають червоне черевце з чорними крапками, самиці — повністю чорні.

Ерезус чорний, або павук-сонечко Фото: МОЗ/Facebook

Покуси цих павуків викликають потужні алергічні реакції та больові відчуття.

Павук-краб – мають коричневе забарвлення, іноді червоне.

Укуси їх можуть викликати алергічні прояви.

Бурі павуки-відлюдники – невеликі за розміром, до 7 мм у довжину, а разом з лапками – до 20 мм. Вони можуть поселятися в будинках та сараях. Укус павука залишається непомітним.

Бурі павуки-відлюдники Фото: МОЗ/Facebook

Але через кілька годин на місці укуса з’являється пухлина, сильний головний біль, нудота.

Атипус – цього павука побачили у Дніпрі. У нього великі щелепи та він риє нори до 50 см в глибину і живе колоніями. Розміри: 10-15 мм. Зустрічається два види. Павуки на людей не нападають, лише захищаються. Після покусів може бути алергічна реакція, больові відчуття.

Як уникати покусів отруйних павуків та що робити, якщо вже покусали

Лариса Деха, ентомолог паразитологічної лабораторії ДУ "Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України" рекомендує бути уважними при роботі на городі, або на відпочинку. А якщо вже неприємність сталась, то треба пам’ятати, що покуси цих отруйних павуків дуже небезпечні:

не панікуйте;

пийте багато води;

прийміть антигістамінний препарат;

терміново зверніться до сімейного лікаря для своєчасного призначення симптоматичного лікування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що по морському дну повзають гігантські павуки розміром з обідню тарілку.

А разом із вантажем оливок із Кордови до Великої Британії потрапив один з найбільших у Європі павуків — іспанський воронкоподібний макрофел (Macrothele calpeiana) завдовжки 34 мм.