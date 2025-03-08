Разом з товаром в країну потрапив новий отруйний павук: які наслідки укусу (фото)

Великий павук із чорним атласним забарвленням довгий час вважався найбільшим у Європи: тіло самця має завдовжки до 30 мм, самиці ще більше — до 34 мм.

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Разом із вантажем оливок із Кордови до Великої Британії потрапив один з найбільших у Європі павуків — іспанський воронкоподібний макрофел (Macrothele calpeiana) завдовжки 34 мм. Про це пише видання Daily Mail.

Власник дитячого садка, який не захотів називати своє ім’я, розповів, що істоту побачив його син, коли розвантажував товар.

"Мій син, який був за кермом навантажувача, побачив це краєм ока, проїжджаючи повз. Він зателефонував мені й сказав, що щось велике пробігло через двір", — каже чоловік.

Цей павук із чорним атласним забарвленням вважався найбільшим у Європі: тіло самця має завдовжки до 30 мм, самиці ще більше — до 34 мм. Макрофел поширений на Піренейському півострові (Іспанія, Португалія, Гібралтар та південь Франції) та на півночі Африки. В Англії їх досі не помічали, кажуть дослідники природи.

Цей павук із чорним атласним забарвленням вважався найбільшим у Європі Фото: Jack/Casson

Згаданий вище вид — єдиний серед європейських павукоподібних, що перебуває під захистом міжнародних договорів, зокрема Бернської конвенції.

За даними Британського археологічного товариства, макрофел вважається агресивним і може завдати болючого укусу, хоча його отрута не є смертельною для людини. Павук мешкає у воронкоподібній павутині, більшість часу проводить у своєму гнізді та виходить на полювання вночі.

Фахівці зазначають, що самці стають зрілими після восьми линянь і півтора року життя, а після розмноження гинуть. Самиці натомість досягають зрілості після дев’яти линянь і відкладають до 100 яєць.

Унікальність макрофела також полягає у його "величезному апетиті", адже він здатний знищувати великих комах та навіть дрібних хребетних.

Нагадаємо, 37-річний Аарон Фенікс з Великої Британії почав колекціонувати павуків влітку 2021 року, щоб покращити своє психічне здоров'я, і тепер вважає, що "народився, щоб рятувати павуків"