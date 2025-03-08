Вместе с товаром в страну попал новый ядовитый паук: какие последствия укуса (фото)

Большой паук с черной атласной окраской долгое время считался самым большим в Европе: тело самца имеет длину до 30 мм, самки еще больше — до 34 мм.

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Вместе с грузом оливок из Кордовы в Великобританию попал один из крупнейших в Европе пауков — испанский воронкообразный макрофел (Macrothele calpeiana) длиной 34 мм. Об этом пишет издание Daily Mail.

Владелец детского сада, который не захотел называть свое имя, рассказал, что существо увидел его сын, когда разгружал товар.

"Мой сын, который был за рулем погрузчика, увидел это краем глаза, проезжая мимо. Он позвонил мне и сказал, что что-то большое пробежало через двор", — говорит мужчина.

Этот паук с черной атласной окраской считался самым большим в Европе: тело самца имеет длину до 30 мм, самки еще больше — до 34 мм. Макрофел распространен на Пиренейском полуострове (Испания, Португалия, Гибралтар и юг Франции) и на севере Африки. В Англии их до сих пор не замечали, говорят исследователи природы.

Этот паук с черным атласным окрасом считался самым большим в Европе Фото: Jack/Casson

Упомянутый выше вид — единственный среди европейских паукообразных, находящийся под защитой международных договоров, в частности Бернской конвенции.

По данным Британского археологического общества, макрофел считается агрессивным и может нанести болезненный укус, хотя его яд не является смертельным для человека. Паук живет в воронкообразной паутине, большую часть времени проводит в своем гнезде и выходит на охоту ночью.

Специалисты отмечают, что самцы становятся зрелыми после восьми линек и полутора лет жизни, а после размножения погибают. Самки же достигают зрелости после девяти линек и откладывают до 100 яиц.

Уникальность макрофела также заключается в его "огромном аппетите", ведь он способен уничтожать крупных насекомых и даже мелких позвоночных.

Напомним, 37-летний Аарон Феникс из Великобритании начал коллекционировать пауков летом 2021 года, чтобы улучшить свое психическое здоровье, и теперь считает, что "родился, чтобы спасать пауков"