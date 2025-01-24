"Живут в одной комнате": мужчина держит в доме более 1000 экзотических пауков

Самый большой из пауков, который живет вместе с мужчиной в доме — величиной с обеденную тарелку. Аарон считает, что должен помочь людям преодолеть боязнь пауков.

Related video

37-летний Аарон Феникс из Великобритании начал коллекционировать пауков летом 2021 года, чтобы улучшить свое психическое здоровье, и теперь считает, что "родился, чтобы спасать пауков". Об этом пишет Daily Star.

"Сейчас их число перевалило за 1000. Это звучит как много, но в мире пауков это не так. Когда вы разводите пауков, у них может родиться от 20 малышей до нескольких тысяч. В прошлом году я спас более 200 пауков — я постоянно получаю сообщения от людей с большими коллекциями, которые хотят сократить их или разлюбили свое хобби", — рассказал Аарон.

Он отметил, что работает в сфере домашних переездов, коллекционированием пауков увлекся после того, как врачи предположили, что хобби может помочь ему справиться с биполярным расстройством, черпая вдохновение в домашнем тарантуле, которого он любил в подростковом возрасте, но с которым, к сожалению, пришлось расстаться.

Его коллекция быстро расширялась, и теперь он занимается спасением брошенных пауков со всей страны. Он также планирует продавать их другим коллекционерам.

Аарон считает "полезным" помогать людям преодолеть их арахнофобию.

"В 9 из 10 случаев мне удавалось показать им паука, чтобы они могли его подержать. Это так приятно — помогать людям преодолеть их страхи, хотя большинство членов моей семьи до сих пор боятся пауков!", — отметил мужчина.

Кроме того, Аарон также проводит детские дни рождения и работает над созданием собственного питомника.

По его словам, для содержания 1000 пауков нужно не так много места, как можно было бы подумать.

"Хотите верьте, хотите нет, но они в основном живут в одной комнате. У меня есть свое помещение, которое я обустраиваю для разведения, а также отдельная комната в моем доме. На самом деле им не нужно много места, в отличие от змей. Многие малыши/паучки держат в этих горшках, когда они еще маленькие. Я верю, что родился для того, чтобы спасать пауков, спасать их и помогать людям преодолевать их страхи", — подчеркнул Аарон.

Комната для пауков Фото: Daily Star

Он также отметил, что, когда дело доходит до кормления и переезда, то он принимает необходимые меры предосторожности, чтобы пауки не сбежали.

Напомним, самых смертоносных пауков в Австралии оказалось втрое больше, чем считали ранее.

Фокус также писал о том, как мужчина купил "обреченный" дом на пляже за $200 тысяч.