"Живуть в одній кімнаті": чоловік тримає у помешканні понад 1000 екзотичних павуків

Найбільший з павуків, який живе разом з чоловіком у будинку — завбільшки з обідню тарілку. Аарон вважає, що повинен допомогти людям подолати боязнь павуків.

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37-річний Аарон Фенікс з Великої Британії почав колекціонувати павуків влітку 2021 року, щоб покращити своє психічне здоров'я, і тепер вважає, що "народився, щоб рятувати павуків". Про це пише Daily Star.

"Зараз їх число перевалило за 1000. Це звучить як багато, але у світі павуків це не так. Коли ви розводите павуків, у них може народитися від 20 малят до кількох тисяч. Минулого року я врятував понад 200 павуків — я постійно отримую повідомлення від людей з великими колекціями, які хочуть скоротити їх або розлюбили своє хобі", — розповів Аарон.

Він зазначив, що працює у сфері домашніх переїздів, колекціонуванням павуків захопився після того, як лікарі припустили, що хобі може допомогти йому впоратися з біполярним розладом, черпаючи натхнення в домашньому тарантулі, якого він любив у підлітковому віці, але з яким, на жаль, довелося розлучитися.

Його колекція швидко розширювалася, і тепер він займається порятунком покинутих павуків з усієї країни. Він також планує продавати їх іншим колекціонерам.

Аарон вважає "корисним" допомагати людям подолати їхню арахнофобію.

"У 9 з 10 випадків мені вдавалося показати їм павука, щоб вони могли його потримати. Це так приємно — допомагати людям подолати їхні страхи, хоча більшість членів моєї сім'ї досі бояться павуків!", — зазначив чоловік.

Крім того, Аарон також проводить дитячі дні народження і працює над створенням власного розплідника.

За його словами, для утримання 1000 павуків потрібно не так багато місця, як можна було б подумати.

"Хочете вірте, хочете ні, але вони здебільшого живуть в одній кімнаті. У мене є своє приміщення, яке я облаштовую для розведення, а також окрема кімната в моєму будинку. Насправді їм не потрібно багато місця, на відміну від змій. Багато малюків/павучків тримають у цих горщиках, коли вони ще маленькі. Я вірю, що народився для того, щоб рятувати павуків, рятувати їх і допомагати людям долати їхні страхи", — підкреслив Аарон.

Кімната для павуків Фото: Daily Star

Він тако наголосив, що, коли справа доходить до годування та переїзду, то він вживає необхідних заходів обережності, щоб павуки не втекли.

Нагадаємо, найсмертоносніших павуків в Австралії виявилося втричі більше, ніж вважали раніше.

Фокус також писав про те, як чоловік купив "приречений" будинок на пляжі за $200 тисяч.