Найсмертоносніших павуків в Австралії виявилося втричі більше, ніж вважали раніше: у чому тут справа

Дослідники виявили, що небезпечний смертоносний павук насправді представлений трьома видами, і це хороші новини.

Related video

Австралія є домом для значної частини найсмертоносніших тварин у світі, і тепер до цього списку додалася ще парочка. Дослідники виявили, що культовий сіднейський лійковий павук, що має один із найсмертоносніших укусів у світі, представлений трьома видами замість одного — кожен із них має свою власну географію, пише IFLScience.

Сіднейський воронковий павук вважається найнебезпечнішим для людей — його отрута може призвести до летального результату. Раніше вчені вважали, що у цього виду досить широке поширення, проте нове дослідження показує, що вчені помилялися. Дослідникам з Австралійського парку рептилій здавалося дивним, що особини сильно різняться за зовнішнім виглядом і отрутою залежно від регіону.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час нового дослідження Кейн Крістіан з колегами доставили незвично великих самців воронкового павука і порівняли їх. Результати вказують на те, що найбільш смертоносні павуки в Австралії насправді представлені трьома видами. У результаті Крістіану навіть вдалося дати одному з цих особливо великих видів воронкових павуків назву — Atrax christenseni.

Під час дослідження вчені використовували комбінацію анатомічних і ДНК-порівнянь, що дало їм змогу класифікувати три окремі види:

ньюкаслський лійковий павук (Atrax christenseni), також відомий як "Великий хлопчик" — найбільший із трьох, зустрічається недалеко від міста Ньюкасл;

південносіднейський воронковий павук (Atrax montanus), найчастіше зустрічається в Блакитних горах на південь і захід від Сіднея;

оригінальний сіднейський воронковий павук (Atrax robustus), який зустрічається по всьому басейну Сіднея.

Дослідники також виявили, що види трохи різняться за бажаними місцями проживання. Наприклад, сіднейський лійковий павук віддає перевагу відкритим і закритим лісовим масивам; південний сіднейський вид зустрічається в тропічних лісах і дренажних лініях; бажані місця проживання ньюкаслського лійкового павука все ще залишаються загадкою для вчених.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Стефані Лоріа з Інституту Лейбніца, їхня з колегами робота розкрила розмаїття серед лійкових павуків. Команда також зазначила, що жодне з їхніх відкриттів насправді не було б можливим без використання історичних колекцій та міжнародної співпраці.

Раніше вчені, як правило, зосереджували свою увагу на властивостях отрути лійчастих павуків та їхніх морфологічних характеристиках. У 1981 році дослідники нарешті розробили протиотруту проти укусу цих смертоносних тварин — відтоді не було зареєстровано жодного смертельного випадку. І все ж, учені вважають, що їхнє відкриття дасть змогу надалі вдосконалити вакцину.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії живе один із найсмертоносніших і найбільших павуків у світі.