Самых смертоносных пауков в Австралии оказалось втрое больше, чем считали ранее: в чем тут дело

Исследователи обнаружили, что опасный смертоносный паук на самом деле представлен тремя видами, и это хорошие новости.

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Австралия является домом для значительной части самых смертоносных животных в мире, и теперь к этому списку добавилась еще парочка. Исследователи обнаружили, что культовый сиднейский воронковый паук, обладающий одним из самых смертоносных укусов в мире, представлен тремя видами вместо одного — каждый из них имеет свою собственную географию, пишет IFLScience.

Сиднейский воронковый паук считается самым опасным для людей — его яд может привести к летальному исходу. Ранее ученые полагали, что у этого вида весьма широкое распространение, однако новое исследование показывает, что ученые заблуждались. Исследователям из Австралийского парка рептилий казалось странным, что особи сильно различаются по внешнему виду и яду в зависимости от региона.

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В ходе нового исследования Кейн Кристиан с коллегами доставили необычно крупных самцов воронкового паука и сравнили их. Результаты указывают на то, что самые смертоносные пауки в Австралии на самом деле представлены тремя видами. В результате Кристиану даже удалось дать одному из этих особенно крупных видов воронковых пауков название — Atrax christenseni.

В ходе исследования ученые использовали комбинацию анатомических и ДНК-сравнений, что позволило им классифицировать три отдельных вида:

ньюкаслский воронковый паук (Atrax christenseni), также известный как "Большой мальчик" — самый крупный из трех, встречается недалеко от города Ньюкасл;

южно сиднейский воронковый паук (Atrax montanus), чаще всего встречается в Голубых горах к югу и западу от Сиднея;

оригинальный сиднейский воронковый паук (Atrax robustus), который встречается по всему бассейну Сиднея.

Исследователи также обнаружили, что виды немного различаются по предпочтительным местам обитания. Например, сиднейский воронковый паук предпочитает открытые и закрытые лесные массивы; южный сиднейский вид встречается в тропических лесах и дренажных линиях; предпочтительные места обитания ньюкаслского воронкового паука все еще остаются загадкой для ученых.

По словам ведущего автора исследования, доктора Стефани Лориа из Институтап Лейбница, их с коллегами работа раскрыла разнообразие среди воронковых пауков. Команда также отметила, что ни одно из их открытий на самом деле не было бы возможным без использования исторических коллекций и международного сотрудничества.

Ранее ученые, как правило, сосредотачивали свое внимание на свойствах яда воронковых пауков и их морфологических характеристиках. В 1981 году исследователи наконец-то разработали противоядие против укуса этих смертоносных животных — с тех пор не было зарегистрировано ни одного смертельного случая. И все же, ученые считают, что их открытие позволит в дальнейшем усовершенствовать вакцину.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии живет один из самых смертоносных и крупных пауков в мире.