Геркулес уже не тот. В Австралии живет один из самых смертоносных и крупных пауков в мире (видео)

Исследователи показали самого крупного сиднейского воронкообразного паука, который когда-либо жил на Земле.

Related video

Австралия давно стала домом для множества живых существ, причем некоторые из них встречаются только здесь. Кроме того, ученые обнаружили, что в Австралии живет невероятное количество ядовитых — к слову, большинство из них попросту оказались запертыми на континенте, пишет IFLScience.

Команда Австралийского парка рептилий поймала и показала удивительного самца сиднейского воронкообразного паука Atraxrobustus, также известному как Геркулес. Исследователи отмечают, что найденный ими самец достигает около 8 сантиметров в длину и является одним из самых смертоносных в мире.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что Геркулес был найден примерно в 80 километрах к северу от Сиднея и доставили его в Австралийский парк рептилий. Сотрудники парка также заметили, что этот самец сиднейского воронкообразного паука был самым крупным из всех, которых ранее находили в Австралии.

По словам хранительницы пауков в парке рептилий Эммы Тени, как правило, сиднейские воронкообразные пауки достигают всего 1-5 сантиметров, причем самки обычно меньше самцов, но куда более ядовитые.

Предыдущие исследования уже показали, что представители этого вида весьма агрессивны, обладают большими клыками и встают на дыбы, как только чувствуют угрозу. Представители этого вида живут в норах и охотятся на мелких ящериц, жуков и других беспозвоночных, которых затем поедают в своих норах.

Ученые отмечают, что сиднейские воронкообразные пауки являются одним из самых ядовитых видов в Австралии: всего одного укуса достаточно, чтобы убить человека за 15 минут. Данные Мельбурнского университета также свидетельствуют, что за все время наблюдений было зарегистрировано 13 смертей. К счастью, в начале 1980-х ученые разработали противоядие, а потому летальных случаев больше не было.

Сотрудники парка рептилий заявили, что планируют добавить Геркулеса в программу противоядия. То есть его будут "доить", пока не извлекут яд, а затем передадут его ученым для создания противоядия. Отметим, что Австралийский парк рептилий сегодня является единственным местным парком, где "доят" воронкообразных пауков для изготовления вакцины. Исследователи подсчитали, что эта практика в действительности может спасти около 300 человек ежегодно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы.