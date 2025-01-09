Замість носа використовують ноги: вчені нарешті розкрили таємницю нюху павуків

Дослідникам нарешті вдалося розгадати одну з давніх загадок — як павукам вдається виявити запахи.

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Павуки тисячоліттями жили поруч із людьми, а тому не дивно, що нам багато відомо про їхнє життя. Але попри це, залишалося все ще кілька загадок, які вчені не могли розгадати. Одна з них: як павуки виявляють запахи. Тепер, у новому дослідженні, вчені, схоже, змогли пролити світло і на цю таємницю, пише Science Alert.

Під час своєї роботи вчені продемонстрували, що самці павуків використовують нюхові волоски на стінках пір, також відомі як сенсили, на своїх ногах як "ніс". Це допомагає їм виявляти статеві феромони, що виділяються самками павуків.

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Автори дослідження зазначають, що їхнє відкриття поклало кінець десятирічному пошуку невловних сенсил, які тепер ідентифіковані та нанесені на карту. Відкриття вчених також відкриває можливість для поглибленого вивчення механізму, що лежить в основі нюху павуків.

Більш ранні дослідження показали, що павуки еволюціонували близько 400 мільйонів років тому і славляться своїм почуттям вібрації. Ба більше, деякі види, наприклад, павуки-скакуни, вирізняються чудовим зором, але про їхній нюх до цього моменту було відомо напрочуд мало.

Раніше було виявлено безліч доказів того, що павуки можуть виявляти запахи, наприклад, статеві феромони, але два питання все ще залишалися відкритими:

по-перше, у павуків немає антен, як у комах, а тому незрозуміло, який у них нюховий орган;

по-друге, раніше вважалося, що у павуків відсутні сенсили з порами на стінках — спеціалізовані структури, які використовуються комахами для нюху.

Простими словами, вчені все ще не могли зрозуміти, як взагалі павуки виявляють запахи. У новому дослідженні вчені знайшли відповіді на обидва ці питання. По-перше, їм вдалося виявити раніше випущені з уваги сенсили з порами на стінках на ходильних ногах самців павуків-ос (Argiope bruennichi). Вчені також продемонстрували, що павуки можуть використовувати їх для виявлення статевих феромонів у повітрі з високою чутливістю. Далі вчені також виявили, що сенсили з порами на стінках зовсім не є унікальними для павуків-ос, а поширені по всьому дереву життя павуків.

Під час дослідження вчені вивчили самців і самок павуків-ос, використовуючи електронну мікроскопію з високою роздільною здатністю. Вони виявили тисячі сенсил з порами на стінках на всіх ходильних ногах самців, а також виявили специфічні особливості цих сенсил, фактично виявивши, що вони відрізняються від тих, які раніше було виявлено у комах та інших членистоногих.

Сенсили з порами розташовані на верхній частині ніг самців, в областях, які не стикаються з поверхнею під час пересування, захоплення здобичі або спарювання. Це доповнює розподіл "передбачуваних смакових сенсил" (сенсил з порами на кінчиках), виявлених у нижній частині ніг, які часто стикаються з поверхнею.

Тепер учені вважають, що структури, розташовані у верхній частині ніг павуків, імовірно, вловлюють запахи, що передаються повітрям. Не менш цікавим виглядає і те, що сенсили з порами на стінках були виявлені вченими лише у дорослих самців павуків, але не у молодих самців і самок — це вказує на те, що вони виконують важливу функцію під час пошуку партнера.

Далі вчені продовжили дослідження і вивчили ширшу присутність сенсил на стінках пір у 19 додаткових видів, що охоплюють 16 родин по всьому древу життя павуків. Результати вказують на те, що ці структури зустрічаються у більшості видів, а також характерні для самців.

Однак сенсили відсутні в базально розгалужених групах павуків, таких як базальні павуки-пастки, що мешкають в Азії. Знайдена закономірність припускає, що сенсили на стінках пор еволюціонували незалежно кілька разів усередині павуків і були втрачені в деяких лініях.

Раніше Фокус писав про те, що павуки теоретично за рік можуть з'їсти всіх людей на планеті.