Вместо носа используют ноги: ученые наконец раскрыли тайну обоняния пауков

Исследователям наконец-то удалось разгадать одну из давних загадок — как паукам удается обнаружить запахи.

Related video

Пауки тысячелетиями жили рядом с людьми, а потому неудивительно, что нам многое известно об их жизни. Но несмотря на это, оставалось все еще несколько загадок, которые ученые не могли разгадать. Одна из них: как пауки обнаруживают запахи. Теперь, в новом исследовании, ученые, похоже, смогли пролить свет и на эту тайну, пишет Science Alert.

В ходе своей работы ученые продемонстрировали, что самцы пауков используют обонятельные волоски на стенках пор, также известные как сенсиллы, на своих ногах в качестве "носа". Это помогает им обнаруживать половые феромоны, выделяемые самками пауков.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования отмечают, что их открытие положило конец десятилетнему поиску неуловимых сенсилл, которые теперь идентифицированы и нанесены на карту. Открытие ученых также открывает возможность для углубленного изучения механизма, лежащего в основе обоняния пауков.

Более ранние исследования показали, что пауки эволюционировали около 400 миллионов лет назад и славятся своим чувством вибрации. Более того, некоторые виды, например, пауки-скакуны, отличаются прекрасным зрением, но об их обонянии до этого момента было известно удивительно мало.

Ранее было обнаружено множество доказательств того, что пауки могут обнаруживать запахи, например, половые феромоны, но два вопроса все еще оставались открытыми:

во-первых, у пауков нет антенн, как у насекомых, а потому непонятно, какой у них обонятельный орган;

во-вторых, ранее считалось, что у пауков отсутствуют сенсиллы с порами на стенках — специализированные структуры, используемые насекомыми для обоняния.

Простыми словами, ученые все еще не могли понять, как вообще пауки обнаруживают запахи. В новом исследовании ученые нашли ответы на оба этих вопроса. Во-первых, им удалось обнаружить ранее упущенные из виду сенсиллы с порами на стенках на ходильных ногах самцов пауков-ос (Argiope bruennichi). Ученые также продемонстрировали что пауки могут использовать их для обнаружения половых феромонов в воздухе с высокой чувствительностью. Далее ученые также обнаружили, что сенсиллы с порами на стенках вовсе не являются уникальными для пауков-ос, а распространены по всему дереву жизни пауков.

В ходе исследования ученые изучили самцов и самок пауков-ос, используя электронную микроскопию высокого разрешения. Они обнаружили тысячи сенсилл с порами на стенках на всех ходильных ногах самцов, а также выявили специфические особенности этих сенсилл, фактически обнаружив, что они отличаются от тех, которые ранее были обнаружены у насекомых и других членистоногих.

Сенсиллы с порами расположены на верхней части ног самцов, в областях, которые не соприкасаются с поверхностью во время передвижения, захвата добычи или спаривания. Это дополняет распределение "предполагаемых вкусовых сенсилл" (сенсилл с порами на кончиках), обнаруженных в нижней части ног, которые часто соприкасаются с поверхностью.

Теперь ученые полагают, что структуры, расположенные в верхней части ног пауков, вероятно, улавливают запахи, передающиеся по воздуху. Не менее любопытным выглядит и то, что сенсиллы с порами на стенках были обнаружены учеными лишь у взрослых самцов пауков, но не у молодых самцов и самок — это указывает на то, что они выполняют важную функцию во время поиска партнера.

Далее ученые продолжили исследование и изучили более широкое присутствие сенсилл на стенках пор у 19 дополнительных видов, охватывающих 16 семейств по всему древу жизни пауков. Результаты указывают на то, что эти структуры встречаются у большинства видов, а также характерны для самцов.

Однако сенсиллы отсутствуют в базально ветвящихся группах пауков, таких как базальные пауки-ловушки, обитающие в Азии. Найденная закономерность предполагает, что сенсиллы на стенках пор эволюционировали независимо несколько раз внутри пауков и были утрачены в некоторых линиях.

Ранее Фокус писал о том, что пауки теоретически за год могут съесть всех людей на планете.