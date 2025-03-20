Дно субантарктичного моря кишить гігантськими павуками: з розмахом ніг до 51 сантиметра (відео)

Дослідники зняли приголомшливе відео, на якому видно, що по морському дну повзають гігантські павуки розміром з обідню тарілку.

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Океан покриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: мабуть, найцікавіші з морських мешканців вважають за краще проводити час на дні. У новому дослідженні вчені зняли неймовірне відео того, як дно субантарктичного моря кишить величезними глибоководними павуками розміром з обідню тарілку — розмах ніг деяких з них досягає 51 сантиметра, пише Live Science.

Відео було знято вченими на дні біля Південних Сандвічевих островів — ланцюга вулканічних островів недалеко від Антарктиди в одному з найвіддаленіших районів світу. Морські павуки, також відомі як пікногоніди, є далекими родичами моторошних повзучих павукоподібних, яких ми легко можемо зустріти, коли вони снують по суші.

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За даними дослідників з Інституту океану Шмідта, ці величезні морські павуки можуть мати розмах ніг до 51 сантиметра, що майже вдвічі більше, ніж у найбільших наземних павуків, розмах ніг яких сягає лише близько 30 сантиметрів.

Дослідники вважають, що величезні розміри глибоководних павуків є результатом глибоководного гігантизму — тенденція глибоководних істот виростати значно більшими за своїх мілководних родичів.

За словами команди з Інституту океану Шмідта, цього разу величезні павуки на морському дні були зняті на глибині 2104 метри. Величезний тиск і низькі температури, які є непереборними перешкодами для любителів суші, таких як люди, дають змогу деяким тваринам мати дуже повільний метаболізм і здатність досягати гігантських розмірів.

За словами вчених, більші тварини також можуть рухатися швидше і далі, щоб знайти їжу чи партнера, що неймовірно важливо, коли й те, і інше в дефіциті. Зазначимо, що глибоководний гігантизм є особливо поширеним Величезний тиск і низькі температури, які є непереборними перешкодами для любителів суші, таких як люди, дозволяють деяким тваринам мати дуже повільний метаболізм і здатність досягати гігантських розмірів.

Сьогодні науці відомо близько 1500 видів морських павуків, проте вчені вважають, що нам ще належить відкрити величезну кількість видів. Морські павуки мешкають в океанах по всьому світу і мають розміри від кількох міліметрів до розміру сервірувального блюда.

Раніше вчені також з'ясували, що найбільші представники цієї групи, як правило, зустрічаються на глибині від 2200 до 4000 метрів. Замість того щоб плести павутину або рити нори, як це роблять наземні павуки, морські павуки використовують спеціальну трубчасту ротову структуру, яка називається хоботком, щоб заковтувати здобич.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито таємниці гігантських морських павуків в Антарктиді.