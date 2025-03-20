Дно субантарктического моря кишит гигантскими пауками: с размахом ног до 51 сантиметра (видео)

Исследователи засняли потрясающее видео, на котором видно, что по морскому дну ползают гигантские пауки размером с обеденную тарелку.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов: пожалуй, самые любопытные из морских обитателей предпочитают проводить время на дне. В новом исследовании ученые засняли невероятное видео того, как дно субантарктического моря кишит огромными глубоководными пауками размером с обеденную тарелку — размах ног некоторых из них достигает 51 сантиметра, пишет Live Science.

Видео было заснято учеными на дне у Южных Сандвичевых островов — цепи вулканических островов недалеко от Антарктиды в одном из самых отдаленных районов мира. Морские пауки, также известные как пикногониды, являются дальними родственниками жутких ползучих паукообразных, которых мы легко можем встретить снующими по суше.

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По данным исследователей из Института океана Шмидта, эти огромные морские пауки могут иметь размах ног до 51 сантиметра, что почти вдвое больше, чем у крупнейших наземных пауков, размах ног которых достигает лишь около 30 сантиметров.

Исследователи полагают, что огромные размеры глубоководных пауков являются результатом глубоководного гигантизма — тенденция глубоководных существ вырастать значительно больше своих мелководных сородичей.

По словам команды из Института океана Шмидта, на этот раз огромные пауки на морском дне были засняты на глубине 2104 метра. Огромное давление и низкие температуры, являющиеся непреодолимыми препятствиями для любителей суши, таких как люди, позволяют некоторым животным иметь очень медленный метаболизм и способность достигать гигантских размеров.

По словам ученых, более крупные животные также могут двигаться быстрее и дальше, чтобы найти пищу ли партнера, что невероятно важно, когда и то, и другое в дефиците. Отметим, что глубоководный гигантизм особенно распространен Огромное давление и низкие температуры, являющиеся непреодолимыми препятствиями для любителей суши, таких как люди, позволяют некоторым животным иметь очень медленный метаболизм и способность достигать гигантских размеров.

Сегодня науке известно около 1500 видов морских пауков, однако ученые считают, что нам еще предстоит открыть огромное количество видов. Морские пауки обитают в океанах по всему миру и имеют размеры от нескольких миллиметров до размера сервировочного блюда.

Ранее ученые также выяснили, что самые крупные представители этой группы, как правило, встречаются на глубине от 2200 до 4000 метров. Вместо того чтобы плести паутину или рыть норы, как это делают наземные пауки, морские пауки используют специальную трубчатую ротовую структуру, называемую хоботком, чтобы заглатывать добычу.

Ранее Фокус писал о том, что раскрыты тайны гигантских морских пауков в Антарктиде.