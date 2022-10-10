Фотограф заснял жизнь под антарктическим льдом: стеклянные щупальца морского анемона и морской паук (фото)

Лоран Балльеста совершил больше трех десятков погружений и сделал уникальные кадры жизни в Антарктике.

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Лоран Балльеста — опытный подводный фотограф и биолог. В общей сложности он совершил 32 погружения при температуре -1,7°C. Свою экспедицию в Антарктику французский биолог планировал два года, а когда она все же произошла — это погружение стало самым глубоким и продолжительным за всю историю погружений в арктических водах, пишет The Guardian.

В ходе погружения ученому удалось запечатлеть уникальные кадры жизни под арктическим льдом. В результате его портфолио из это погружения было названо "Под антарктическим льдом", а фото стеклянных щупалец морского анемона, свисающих с нижней стороны льдины, получило награду на конкурсе "Фотограф года дикой природы". Эта серия изображений будет представлена публике уже на этой неделе в Музее естественной истории в Лондоне.

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Лорану Балльесте удалось заснять одно из самых замечательных существ в мире — морского анемона (Edwardsiella andrillae). Это вид был обнаружен учеными совсем недавно и известен тем, что процветает, внедряясь в лед. При этом исследователи до сих пор не понимают, как ему удается проникать своим мягким телом сквозь льдину и оставаться живым. На фото Бальесте видны тонкие стеклянные щупальца морского анемона, которые свисают с нижней стороны льдины и развеваются от течения.

[ + – ] Морской анемон. Фото: Laurent Ballesta

По словам самого Балльеста, это погружение стало одним из самых сложных из всех, которые ему доводилось когда-либо совершать. Ученый спускался через небольшое отверстие во льду, а после подводной съемки ему потребовалось выдержать несколько часов декомпрессии на сильном холоде, прежде чем он смог подняться на поверхность. Однако оно того стоило — такой "шкатулки" с удивительными арктическими существами не удалось собрать еще никому.

[ + – ] Морской паук. Фото: Laurent Ballesta

В холодных водах Анарктики многие виды подвержены полярному гигантизму, из-за которого у беспозвоночных развиваются намного более крупные тела, чем у их родственников в более теплых видах. Один из таких примеров удалось запечатлеть Балльесте. Он запечатлел гигантского антарктического морского паука, который фактически вовсе не паук, а пикногонид. Этот вид широко распространен по всему миру, однако обычно они очень мелкие. Только в Антарктике они вырастают до таких размеров. Их внутренние органы развиваются внутри ног, и они питаются, высасывая соки из мягкотелых беспозвоночных через длинный хоботок.

Также Балльеста запечатлел медузу-шлемник, чей купол в форме колокола тянется за щупальцами, которые используются для захвата и наматывания добычи.

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