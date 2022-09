Краб-автостопщик и подводное кладбище китов. Названы лучшие подводные фото 2022 года

Озвучены победители 18-й премии Through Your Lens.

В 2022 году прошел 18-й по счету конкурс подводной фотографии Through Your Lens. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 2,5 тысяч фотографов из разных уголков мира, пишет New Atlas.

Победителей фотоконкурса выбирали в четырех номинациях: "Поведение", "Широкий угол", "Компактная камера" и "Макросъемка". Главный приз достался фотографу-любителю Бозу Джонсону, которому удалось запечатлеть редкий кадр летучей рыбы.

Победитель конкурса

Главный приз конкурса Through Your Lens достался фотографу-любителю Бозу Джонсону, которому удалось сделать невероятный снимок летучей рыбы на Филиппинах.

Фотограф рассказал, что ему удалось запечатлеть летучую рыбу ночью в совершенно спокойной воде, именно это добавило "магии" кадру.

Джонсон отмечает, что ему потребовалось всего несколько минут съемки, чтобы найти идеальное сочетание фокусного света и стробоскопов для своего великолепного снимка.

[ + – ] Невероятный снимок летучей рыбы. Фото: Boz Johnson

Категория "Поведение"

В этой категории победил снимок Сальваторе Ланниелло, которому удалось запечатлеть необычное путешествие краба верхом на медузе.

Категория "Широкий угол"

В этой категории победил фотограф-фрилансер Алекс Доусон, который занимается фотографией уже более четверти века. Ему удалось запечатлеть ныряльщика-фридайвера Анну фон Беттичер на фоне подводного "кладбища китов" под морским льдом в Гренландии.

По словам Доусона, он был потрясен насколько целыми и огромными были некоторые туши китов, в то же время рядом с ними было расположено множество костей этих величественных жителей океана.

[ + – ] Фото кладбища китов на дне океана. Фото: Alex Dawson

Категория "Компактная камера"

В этой категории победил снимок Мигеля Рамиреза. Ему удалось запечатлеть, как маленькая креветка прячется в жабрах голожаберного моллюска вблизи острова Реюньон в Индийском океане.

[ + – ] Креветка прячется в жабрах голожаберного моллюска. Фото: Miguel Ramirez

Категория "Макросъемка"

В этой категории победило фото Юрия Иванова. У берегов Папуа-Новая Гвинея ему удалось запечатлеть, как морской слизень-бабочка стоит на водорослях в Тихом океане.

[ + – ] Морской слизень-бабочка. Фото: Yury Ivanov

