Рой жизни. Войско головастиков засняли "марширующими" в подводном лесу (фото)

Подведены итоги ежегодного конкурса "Фотограф дикой природы года" — награду получают головастики, обезьянки, розовый дельфин и расчлененный жук.

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Ежегодный конкурс "Фотограф дикой природы года", проводимый последние 60 лет Музеем естественной истории Лондона объявил победителей. Главный приз получило захватывающее фото волшебного подводного мира западного головастика-жабы, пишет IFLScience.

В этом году организаторы получили рекордное количество заявок: 59 228 из 117 стран и территорий. Главную награду получило изображение "Рой жизни", которое было сделано канадским фотожурналистом по охране морской среды Шейном Гроссом. Известно, что фото было сделано во время подводного плавания среди ковров из кувшинок в озере Сидар на острове Ванкувер и предлагает нам заглянуть в мистическую жизнь головастиков западной жабы — этот вид сейчас находится под угрозой исчезновения.

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По словам председателя жюри и редактора Кэти Моран, жюри было очаровано сочетанием света, энергии и связи между окружающей средой и головастиками. Жюри конкурса также показали несколько других потрясающих изображений, претендовавших на победу в конкурсе.

В категории "Млекопитающие" победило фото детеныша макаки, который блаженно дремлет на руках у взрослой особи. Фото было сделано Хиккадувом Лиянаге Прасанта Винодом в национальном парке Вилпатту на Шри-Ланка.

Трогательный момент объятия макаки Фото: Wildlife Photographer of the Year

В категории "Беспозвоночные" победило фото Инго Арндта из Германии. На снимке изображено тело жука, изрезанное на части красными лесными муравьями. Автор снимка отмечает, что фото было сделано прежде чем они затащили расчлененного жука в свое гнездо. Всего через несколько минут, лежа рядом с местом происшествия, Арндт сказал, что он "полон муравьев".

Фотограф запснял расчленение жука муравьями Фото: Wildlife Photographer of the Year

Победителем в категории "Подводный мир" стало фото Мэтью Смита. На его снимке запечатлен морской леопард, скрывающийся подо льдами Антарктиды — фото было сделано с помощью специального разработанного купольного порта на передней части его подводного бокса.

Фотограф запечатлел ныряние морского льва в антарктических водах Фото: Wildlife Photographer of the Year

Премию за лучшую историю фотожурналиста получило фото Томаса Песчака. На его фото изображен вымирающий амазонский речной дельфин, также известный как розовый речной дельфин. Отметим, что этот вид является одним из двух известных видов пресноводных дельфинов, обитающих в бассейнах Амазонки и Ориноко.

Фотограф запечатлел пресноводного розового дельфина Фото: Wildlife Photographer of the Year

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