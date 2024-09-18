Инопланетные головастики и чайка-серфингистка: подведены итоги премии "Фотограф года в океане"

Названы лучшие фотографии, вошедшие в шорт-лист премии "Фотограф года" 2024 года — среди них голодный кит, странные мальки и смертельно опасный мини-осьминог.

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Голодный кит с разинутым ртом, глотающий косяк рыбы, ленивая чайка верхом на морской черепахи, очаровательный и смертельно опасный крохотный осьминог, а также группа странных мальков рыб, похожих на инопланетян, сросшихся с икрой — всех их объединяет то, что они стали звездами недавнего ежегодного конкурса "Фотограф года в океане" 2024 года, пишет Live Science.

Всего в шорт-лист в 10 категориях вошли более 80 фотографий и теперь мы можем взглянуть на лучшие из них.

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Одним из лучших снимков в высоком разрешении стало фото, на котором полосатик Брайда (Balaenoptera edeni), собирающийся проглотить огромный "шар из рыбы". Снимок был сделан фотографом Рафаэлем Фернандесем Кабальеро в Нижней Калифорнии (Мексика) и занял первое место в категории "Фотограф года в океане".

Бросающийся в атаку полосатик Брайда был признан победителем в номинации "Фотограф года в океане" Фото: Rafael Fernández Caballero

По словам автора фото, для него кормление китов — "самое большое шоу на Земле". Гвоздем погружения, когда было сделано фото, стал выскочивший из ниоткуда с широко открытым ртом кит. Однако, по словам автора, во время погружения ему также удалось наблюдать за "банкетом" множества других видов.

Не менее удивительным снимком, вошедшим в шорт-лист в категории "Изящное искусство", стало фото Энрике Дженера, на котором одинокая чайка небрежно сидит на панцире черепахи, плавающей посреди Средиземного моря.

По словам автора, ему удалось запечатлеть эту картину после пяти часов сканирования пустого океана в поисках чего-то интересного.

Изображение морской черепахи, плывущей по волнам, стало выдающимся в категории "Изобразительное искусство" Фото: Enric Gener

Второе место в категории "Портфолио океана" заняла Кэтрин Лу, запечатлевшая необычную глубоководную сцену на Филиппинах. На кадре изображен молодой ядовитый глазчатый осьминог (Amphioctopus mototi), сидящий на пиросоме. Крошечный осьминог едва ли достигает в высоту 2 сантиметров, однако является весьма токсичным.

Этот дерзкий, но смертельно опасный осьминог был сфотографирован ночью, пробирающимся сквозь толщу воды Фото: Katherine Lu

Первое место в категории "Океаническое портфолио" занял снимок Шейна Гросса, на котором запечатлен странный выводок мальков (Porichthys notatus) у побережья Британской Колумбии (Канада). На кадре видны мальки с широко открытыми глаза, но самым любопытным выглядит то, что они еще не отделились от светящихся оранжевых желточных мешочков.

По словам исследователей, мальки привязаны к икре и находятся под защитой отца, пока не станут достаточно большими, чтобы выплыть из-под камня, на котором живут. Как только они достаточно вырастают, они покидают логово и отправляются в глубокое море. Взрослые особи возвращаются на мелководье лишь когда наступит их очередь размножаться.

Этот угорь, вытащенный из воды на Сейшельских островах, стал выдающимся снимком в категории "Фотограф дикой природы года" Фото: Shane Gross

В категории "Фотограф года дикой природы" Гросс также вошел в шорт-лист за привлекающую внимание фотографию перцовой мурены (Gymnothorax pictus), лежащей на камнях между двумя приливными бассейнами на острове Д'Аррос на Сейшельских островах.

Ранее Фокус писал о том, что в другом конкурсе автору удалось запечатлеть лягушку со светящимися синими глазами верхом на призраке.