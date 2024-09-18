Інопланетні пуголовки й чайка-серфінгістка: підбито підсумки премії "Фотограф року в океані"

Названо найкращі фотографії, що увійшли до шорт-листа премії "Фотограф року" 2024 року — серед них голодний кит, дивні мальки та смертельно небезпечний міні-восьминіг.

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Голодний кит із роззявленим ротом, що ковтає косяк риби, ледача чайка верхи на морській черепасі, чарівний і смертельно небезпечний крихітний восьминіг, а також група дивних мальків риб, схожих на інопланетян, які зрослися з ікрою, — усіх їх об'єднує те, що вони стали зірками нещодавнього щорічного конкурсу "Фотограф року в океані" 2024 року, пише Live Science.

Загалом до шорт-листа в 10 категоріях увійшли понад 80 фотографій і тепер ми можемо поглянути на найкращі з них.

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Одним із найкращих знімків у високій роздільній здатності стало фото, на якому смугастик Брайда (Balaenoptera edeni), що збирається проковтнути величезну "кулю з риби". Знімок був зроблений фотографом Рафаелем Фернандесом Кабальєро в Нижній Каліфорнії (Мексика) і посів перше місце в категорії "Фотограф року в океані".

Смугастика Брайда, який кидається в атаку, визнали переможцем у номінації "Фотограф року в океані" Фото: Rafael Fernández Caballero

За словами автора фото, для нього годування китів — "найбільше шоу на Землі". Родзинкою занурення, коли було зроблено фото, став кит, який вискочив з нізвідки з широко відкритим ротом. Однак, за словами автора, під час занурення йому також вдалося спостерігати за "банкетом" безлічі інших видів.

Не менш дивовижним знімком, що увійшов до шорт-листа в категорії "Витончене мистецтво", стало фото Енріке Дженера, на якому самотня чайка недбало сидить на панцирі черепахи, що плаває посеред Середземного моря.

За словами автора, йому вдалося зафіксувати цю картину після п'яти годин сканування порожнього океану в пошуках чогось цікавого.

Зображення морської черепахи, що пливе хвилями, стало видатним у категорії "Образотворче мистецтво" Фото: Enric Gener

Друге місце в категорії "Портфоліо океану" посіла Кетрін Лу, яка зафіксувала незвичайну глибоководну сцену на Філіппінах. На кадрі зображений молодий отруйний одноокий восьминіг (Amphioctopus mototi), що сидить на пиросомі. Крихітний восьминіг навряд чи досягає заввишки 2 сантиметрів, проте є вельми токсичним.

Цього зухвалого, але смертельно небезпечного восьминога сфотографували вночі, коли він пробирався крізь товщу води Фото: Katherine Lu

Перше місце в категорії "Океанічне портфоліо" посів знімок Шейна Гросса, на якому зображений дивний виводок мальків (Porichthys notatus) біля узбережжя Британської Колумбії (Канада). На кадрі видно мальків із широко розплющеними очима, але найцікавішим є те, що вони ще не відокремилися від помаранчевих жовткових мішечків, які світяться.

За словами дослідників, мальки прив'язані до ікри й перебувають під захистом батька, поки не стануть достатньо великими, щоб виплисти з-під каменю, на якому живуть. Щойно вони достатньо виростають, вони залишають лігво і вирушають у глибоке море. Дорослі особини повертаються на мілководдя лише коли настане їхня черга розмножуватися.

Цей вугор, витягнутий із води на Сейшельських островах, став видатним знімком у категорії "Фотограф дикої природи року" Фото: Shane Gross

У категорії "Фотограф року дикої природи" Гросс також увійшов до шорт-листа за фотографію перцевої мурени (Gymnothorax pictus), яка привертає увагу і лежить на камінні між двома приливними басейнами на острові Д'Аррос на Сейшельських островах.

Раніше Фокус писав про те, що в іншому конкурсі автору вдалося сфотографувати жабу з синіми очима, що світяться, верхи на привиді.