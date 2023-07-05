Дуже інтимний момент. Учені зняли рідкісні кадри годування горбатого кита під водою (відео)

На кадрах видно, як слід молока розсіюється в Тихому океані біля узбережжя Колумбії, коли дитинча віддаляється від матері.

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Горбаті кити — одні з найбільших і неймовірних мешканців океану. Вченим багато що відомо про життя цих китів, проте підглянути настільки інтимний момент як годування дитинчати вдається не часто — цього разу дослідникам вдалося зняти рідкісні кадри годування дитинчати горбатого кита під водою, пише Science Alert.

Унікальні кадри були зняті в Тихому океані біля узбережжя Колумбії. На відео видно, як слід молока розсіюється у воді, коли малюк відокремлюється від матері, а потім виринає на поверхню, щоб подихати в затоці Купика.

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За словами біологині Наталії Ботеро, чия команда з Фонду Макуатікоса і зняла цей інтимний момент між матір'ю і дитинчам, відео було зняте в серпні минулого року, і до цього подібне відео дослідникам вдавалося зняти лише одного разу.

Дослідники зазначають, що це надзвичайно важливий крок із погляду науки, проте вони також сподіваються, що це відео допоможе й у збереженні цього виду. Вченим вдалося зняти відео завдяки встановленню датчиків на спину дитинчати за допомогою присосок — це необхідно, щоб не нашкодити киту. Зазначимо, що датчики були встановлені на спину дитинчати всього за кілька годин до того, як вченим вдалося поспостерігати такий інтимний момент зближення горбатих китів. Встановлена система містила в собі камеру та GPS, а також пристрій для запису звуків, які видають кити.

Науковці зазначають, що після годування протягом кількох місяців біля Антарктичного півострова та Магелланової протоки в Чилі тисячі китів щороку вирушають у довгу дорогу до теплих вод тропіків, де вони розмножуються на ділянці Тихого океану від Коста-Рики й до Перу.

Відомо, що у водах Колумбії горбаті кити мешкають із червня по листопад. Ці гігантські китоподібні здатні досягати 17 метрів завдовжки та важать близько 40 тонн. За сезон розмноження вони долають величезний шлях — 8 500 кілометрів. Ботеро зазначає, що сьогодні горбаті кити захищені від комерційного полювання, проте їм, як і раніше, доводиться стикатися з безліччю загроз. Саме тому, на думку вчених, так важливо вже сьогодні вжити відповідних заходів щодо захисту цих гігантів океану.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, куди зникли кити й до чого тут крижані щити Гренландії.