Жертви обману. Вчені розповіли, куди зникли кити і до чого тут крижані щити Гренландії

Дослідники б'ють на сполох через зникнення північноатлантичних китів, яких і так залишилося у світі менше ніж 350 особин.

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Північноатлантичні кити, або північні гладкі кити (Eubalaena glacialis), належать до сімейства гладких китів, які поширені в північних регіонах Атлантичного океану. Однак сьогодні вчені б'ють на сполох, адже останні кілька років ці ссавці не з'являються у водах, де їх звикли бачити, пише NPR.

Зазначимо, представники цього виду вважаються дуже доброзичливими тваринами, але, на жаль, не відрізняються підвищеною соціальністю. Як правило, вченим чи мандрівникам вдається зустріти самку з малюком, а от побачити групу північноатлантичних китів – справжній успіх.

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Дорослі особини північних гладких китів, зазвичай, досягають близько 14 метрів завдовжки, а їхня маса тіла становить від 40 до 70 тонн. Але, як і південні кити, вони тривалий час були об'єктом інтенсивного полювання, тому сьогодні представники цього виду перебувають на межі зникнення. За попередніми підрахунками дослідників, сьогодні в океані залишилося лише близько 340 особин, і згодом їх ставатиме лише менше.

Вчені спантеличені тим, що останнім часом, кити, що рідко зустрічаються в океані, сьогодні взагалі пішли в підпілля. Річ у тому, що раніше дослідники могли спостерігати за північноатлантичними китами в затоці Мен, куди вони припливали годуватись. Проте останніми роками все змінилося.

Тепер дослідники все частіше зустрічають північних гладких китів за сотні кілометрів на північ від затоки, в канадських водах. Дослідники вважають, що це зрушення у поведінці китів безпосередньо пов'язане з ланцюговою реакцією в океані, викликаною змінами клімату. Вчені відзначають, що новий маршрут тепер веде китів на відстань близько 3200 кілометрів до другого за величиною крижаного щита у світі, розташованому на вершині Гренландії.

Дослідники вважають, що в міру підвищення глобальної температури Землі крижані щити нашої планети тануть, що обернеться суттєвими наслідками для всього живого. Небезпека того, що кити змінили свої маршрути полягає в тому, що тепер вони можуть частіше бути збиті кораблями або частіше плутатися в рибальських мережах. На жаль, все це лише завдасть непоправної шкоди виду, в якому і так залишилося менше ніж 350 особин.

Вчені відзначають, що танення величезних крижаних щитів та льодовиків по всьому світу сприятиме підвищенню глобальної температури. Внаслідок цього порочного кола зникнення великих масивів льоду надасть несподівані наслідки у довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили зв'язок між онлайн-покупками та масовою загибеллю китів.