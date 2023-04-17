Жертвы обмана. Ученые рассказали, куда исчезли киты и причем здесь ледяные щиты Гренландии

Исследователи бьют тревогу из-за исчезновения североатлантических китов, которых и так осталось в мире менее 350 особей.

Related video

Североатлантические киты, или северные гладкие киты (Eubalaena glacialis) относятся к семейству гладких китов, которые распространены в северных регионах Атлантического океана. Однако сегодня ученые бьют тревогу, ведь в последние несколько лет эти млекопитающие не появляются в водах, где их привыкли видеть, пишет NPR.

Отметим, представители данного вида считаются весьма дружелюбными животными, но, увы, не отличаются повышенной социальностью. Как правило, ученым или путешественникам удается встретить самку с малышом, а вот увидеть группу североатлантических китов — настоящая удача.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Взрослые особи северных гладких китов, как правило, достигают около 14 метров в длину, а их масса тела составляет от 40 до 70 тонн. Но, как и южные киты, они долгое время являлись объектом интенсивной охоты, а потому сегодня представители данного вида находятся на грани исчезновения. По предварительным подсчетам исследователей, сегодня в океане осталось всего около 340 особей, и со временем их будет становиться лишь меньше.

Ученые озадачены тем, что в последнее время, и так редко встречающиеся в океане киты, сегодня и вовсе ушли в подполье. Дело в том, что ранее исследователи могли наблюдать за североатлантическими китами в заливе Мэн, куда они приплывали кормиться. Однако в последние годы все изменилось.

Теперь исследователи все чаще встречают северных гладких китов в сотнях километров к северу от залива, в канадских водах. Исследователи полагают, что этот сдвиг в поведении китов напрямую связан с цепной реакцией в океане, вызванной изменениями климата. Ученые отмечают, что новый маршрут теперь ведет китов на расстояние около 3200 километров ко второму по величине ледяному щиту в мире, расположенному на вершине Гренландии.

Исследователи полагают, что по мере повышение глобальной температуры Земли ледяные щиты нашей планеты будут таять, что обернется существенными последствиями для всего живого. Опасность того, что киты сменили свои маршруты заключается в том, что теперь они могут чаще быть сбиты кораблями или будут чаще путаться в рыболовных сетях. Увы, все это лишь нанесет непоправимый вред виду, в котором и так осталось менее 350 особей.

Ученые отмечают, что таяние огромных ледяных щитов и ледников по всему миру будет способствовать повышению глобальной температуры. В результате этого порочного круга исчезновение больших массивов льда окажет неожиданные последствия в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили связь между онлайн-покупками и массовой гибелью китов.