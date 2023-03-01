Непреднамеренное убийство. Ученые обнаружили связь между онлайн-покупками и массовой гибелью китов

Исследователи полагают, что не только изменения климата способствует всплеску смертности китов, но и наша тяга к онлайн-шопингу.

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Согласно статистике Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сегодня наблюдается некий всплеск смертности среди китов — только с начала декабря прошлого года к восточному побережью выбросило 23 мертвых кита, пишет The New York Times.

В NOAA отслеживают смертность горбатых китов на атлантическом побережье еще с 2016 года, однако ранее подобного всплеска исследователи не наблюдали. В последнее же время все изменилось — все больше мертвых горбатых китов, малых полосатиков и североатлантических китов, которые находятся под угрозой исчезновения, обнаруживают мертвыми.

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Исследователи отмечают, что причиной массовой смертности китов безусловно является стечение сразу нескольких факторов, в том числе изменения климата, а также результат вмешательства человека.

По словам директора агентства по связям с общественностью Лорен Гачес, изменение климата в действительности частично виновато в массовой гибели китов — потепление океанов заставляет рыбу, которой питаются киты, приближаться к берегу. В данный момент исследователи по всему миру наблюдают, как обитатели океана пытаются адаптироваться к новым реалиям, перемещаясь в новые районы, где условия более благоприятны для жизни.

В результате перераспределения добычи более крупные обитатели океана, такие как киты, вынуждены также приближаться к берегу, а значит взаимодействовать с людьми больше, чем это было ранее. По сути, в поисках добычи киты не редко идут навстречу грузовым судам, которых за последние три года стало в разы больше.

Исследователи отмечают, что количество грузовых судов в океане резко возросло с началом пандемии коронавируса, когда люди по всему миру начали отдавать предпочтение онлайн-шопингу. Как следствие, это привело к стремительному увеличению грузовых судов, которые перевозят эти товары через Атлантику в оживленные порты Нью-Джерси и Нью-Йорка. Согласно данным местных властей, в прошлом году в сравнении с 2019 годом объемы морских перевозок увеличились почти на треть.

Чем больше становится судов, тем чаще популяции китов сталкиваются с ними и, как правило, подобные столкновения заканчиваются весьма плачевно для обитателей океана. Отметим, что в качестве предосторожности NOAA предложило ограничить скорость движения грузовых судов, что позволило бы китам уйти с траектории движения судна, однако печальный факт остается фактом — киты всегда будут следовать за своей добычей.

Ранее Фокус писал о том, что загадочное новое поведение китов описано в рукописях 2000-летней давности.