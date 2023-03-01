Древнее чудище. Загадочное новое поведение китов описано в рукописях 2000-летней давности

Ученые полагают, что скандинавские рукописи, описывающие страшное чудовище, на самом деле рассказывали о способе кормления китов.

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О величественных обитателях океана известно не так много — ученые то и дело открывают все новые и новые подробности жизни китов. Так, например, в 2011 году, они зафиксировали ранее неизвестную стратегию питания китов по всему миру, пишет PHYS.org.

Теперь исследователи из Колледжа гуманитарных, гуманитарных и социальных наук Университета Флиндерса полагают, что недавно открытое поведение китов на самом деле было описано в древних скандинавских рукописях еще около 2000 лет тому назад. Ученые также считают, что неправильное толкование этих рукописей на самом деле способствовало возникновению мифов о средневековых морских чудовищах.

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Известно, что во время кормления киты бросаются на свою добычу, однако недавно исследователи обнаружили странное поведение, когда киты оставались на поверхности воды с открытыми под прямым углом челюстями. По сути, они просто открыли рот и ждали, когда рыба сама заплывет в него. Исследователи отмечают, что эта стратегия, кажется, работает для китов — рыбы думают, что нашли место, где могут укрыться от хищников, не осознавая, что на самом деле плывут в ловушку.

[ + – ] Цифровая реконструкция питания горбатого кита из ловушки Фото: John McCarthy/Flinders University

Ученые отмечают, что данная стратегия кормления на самом деле была обнаружена учеными лишь недавно, хотя они и предполагают, что данный способ кормления не является новым для обитателей океана. Исследователи предполагают, что стратегия может являться результатом изменения окружающей среды или тем, что киты на самом деле находятся под более пристальным наблюдением, чем когда-либо.

По словам морского археолога, доктора Джона Маккарти, он впервые заметил интригующие параллели между морской биологией и исторической литературой, когда читал о скандинавских чудовищах. Его поразило описание "хафгуфы", поведение которого крайне напоминало странное поведение китов во время кормления, которое исследователи запечатлели лишь недавно.

Отметим, что рукописи, которые описывают это древнее чудище датируются 13 веком и называют его "хафгуфа". Кроме того, это существо также оставалось частью исландских мифов 18-века, часто фигурируя в описаниях наряду с кракеном и русалками.

[ + – ] Цифровая реконструкция питания горбатого кита из ловушки Фото: John McCarthy/Flinders University

Теперь исследователи полагают, что скандинавские рукописи могли быть основаны на бестиариях, которые были популярными в то время и представляли собой большое количество реальных и фантастических животных и древнего существа, похожего на "хафгуфа", которого также называли "аспидохелоном"

В древних рукописях часто упоминается, что существо якобы издает определенный аромат, который привлекает рыбу к их неподвижным ртам. В то же время исследователи отмечают, что несмотря на то, что некоторые киты в действительности производят амбру, которые используют для изготовления духов, это никак не относится к полосатым и горбатым китам, например. В то же время исследователи полагают, что подобное упоминание может быть обусловлено выбросом отфильтрованной добычи китами, чтобы привлечь больше добычи.

Ученые отмечают, что данные рукописи интересны тем, что, по сути, могут помочь ответить на вопрос, как долго киты используют данную технику кормления и какие особенности данной техники существуют.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали где, как и сколько спят киты в океане.