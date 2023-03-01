Стародавнє чудовисько. Загадкова нова поведінка китів описана у рукописах 2000-річної давності

Вчені вважають, що скандинавські рукописи, що описують страшне чудовисько, насправді розповідали про спосіб годування китів.

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Про величних мешканців океану відомо не так багато — вчені постійно відкривають все нові й нові подробиці життя китів. Так, наприклад, у 2011 році вони зафіксували раніше невідому стратегію харчування китів по всьому світу, пише PHYS.org.

Тепер дослідники з Коледжу гуманітарних та соціальних наук Університету Фліндерса вважають, що нещодавно відкрита поведінка китів насправді була описана у стародавніх скандинавських рукописах ще близько 2000 років тому. Вчені також вважають, що неправильне тлумачення цих рукописів насправді сприяло виникненню міфів про середньовічних морських чудовиськ.

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Відомо, що під час годування кити кидаються на свію здобич, проте нещодавно дослідники виявили дивну поведінку, коли кити залишалися на поверхні води з відкритими під прямим кутом щелепами. По суті, вони просто відкрили рота і чекали, коли риба сама запливе в нього. Дослідники зазначають, що ця стратегія, здається, працює для китів — риби думають, що знайшли місце, де можуть сховатись від хижаків, не усвідомлюючи, що насправді пливуть у пастку.

[ + – ] Цифрова реконструкція харчування горбатого кита з пастки Фото: John McCarthy/Flinders University

Вчені відзначають, що ця стратегія годівлі насправді була виявлена вченими лише недавно, хоча вони й припускають, що цей спосіб годування не є новим для мешканців океану. Дослідники вважають, що стратегія може бути результатом зміни навколишнього середовища або тим, що кити насправді перебувають під більш пильним наглядом, ніж будь-коли.

За словами морського археолога, лікаря Джона Маккарті, він вперше помітив паралелі, що інтригують, між морською біологією та історичною літературою, коли читав про скандинавських чудовиськ. Його вразив опис "хафгуфи", поведінка якого вкрай нагадувала дивну поведінку китів під час годування, яку дослідники зняли лише недавно.

Зазначимо, що рукописи, які описують це давнє чудовисько, датуються 13 століттям і називають його "хафгуфа". Крім того, ця істота також залишалася частиною ісландських міфів 18-го століття, часто фігуруючи в описах поряд з кракеном та русалками.

[ + – ] Цифрова реконструкція харчування горбатого кита з пастки Фото: John McCarthy/Flinders University

Тепер дослідники вважають, що скандинавські рукописи могли бути засновані на бестіаріях, які були популярними на той час і являли собою велику кількість реальних і фантастичних тварин і стародавньої істоти, схожої на "хафгуфа", яку також називали "аспідохелоном"

У стародавніх рукописах часто згадується, що істота нібито видає певний аромат, який приваблює рибу до їхнього нерухомого рота. У той же час дослідники відзначають, що незважаючи на те, що деякі кити насправді виробляють амбру, які використовують для виготовлення парфумів, це ніяк не стосується смугастих і горбатих китів, наприклад. У той же час дослідники вважають, що подібна згадка може бути обумовлена викидом відфільтрованого видобутку китами, щоб залучити більше видобутку.

Вчені відзначають, що ці рукописи цікаві тим, що, по суті, можуть допомогти відповісти на питання, як довго кити використовують цю техніку годівлі та які особливості даної техніки існують.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли де, як і скільки сплять кити в океані.